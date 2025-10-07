Círio 2025 é oficialmente aberto com missa e iluminação especial na Basílica

Nesta terça-feira (7), a 233ª edição do Círio de Nazaré tem início com a celebração da missa de abertura oficial. A cerimônia começou às 18h na Basílica Santuário de Nazaré e está sendo presidida por Dom Júlio Akamine, arcebispo metropolitano de Belém. O público lota a igreja e a Praça Santuário neste primeiro momento da festividade nazarena de 2025.

Os fiéis se reúnem em oração e fé para dar as boas-vindas ao período de maior devoção do calendário paraense. A expectativa é alta para o momento que se segue à missa: a iluminação da fachada da Basílica, um ato simbólico que marca de forma oficial a abertura do Círio.

Após o encerramento da missa, por volta das 19h, a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), o clero, convidados e representantes do Governo do Estado e da Prefeitura de Belém se posicionarão em frente à Basílica para a iluminação da fachada.

O ato, aguardado pelos devotos, transforma o visual do Santuário, simbolizando o início do período paroquial do Círio de Nazaré 2025.