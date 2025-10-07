Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Círio 2025 é oficialmente aberto com missa e iluminação especial na Basílica

Celebração presidida pelo arcebispo de Belém, Dom Júlio Akamine, antecede o momento da aguardada iluminação da fachada

Gabriel da Mota
fonte

A cerimônia começou às 18h na Basílica Santuário de Nazaré. (Foto: Wagner Santana / O Liberal)

Nesta terça-feira (7), a 233ª edição do Círio de Nazaré tem início com a celebração da missa de abertura oficial. A cerimônia começou às 18h na Basílica Santuário de Nazaré e está sendo presidida por Dom Júlio Akamine, arcebispo metropolitano de Belém. O público lota a igreja e a Praça Santuário neste primeiro momento da festividade nazarena de 2025.

Os fiéis se reúnem em oração e fé para dar as boas-vindas ao período de maior devoção do calendário paraense. A expectativa é alta para o momento que se segue à missa: a iluminação da fachada da Basílica, um ato simbólico que marca de forma oficial a abertura do Círio.

VEJA MAIS

image Sesc presta homenagem a Nossa Senhora de Nazaré no Traslado dos Carros
Homenagem a Nossa Senhora de Nazaré nesta quarta (8) une fé e música instrumental em frente ao Novo Sesc, reforçando a devoção popular

image Voluntários se preparam para acolher peregrinos que saem a pé para a Basílica de Nazaré, em Belém
Organizações envolvidas na acolhida dos promesseiros que vêm caminhando de outras regiões do Pará, explicam como ajudar ou se voluntariar 

image Círio 2025: inicia nesta quarta (8) a entrega de pulseiras para prevenir desaparecimento de crianças
As famílias poderão retirar as pulseirinhas nos postos instalados no Aeroporto Internacional de Belém, Terminal Rodoviário e Terminal Hidroviário

Iluminação da Basílica Santuário sela a abertura oficial do Círio

Após o encerramento da missa, por volta das 19h, a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), o clero, convidados e representantes do Governo do Estado e da Prefeitura de Belém se posicionarão em frente à Basílica para a iluminação da fachada.

O ato, aguardado pelos devotos, transforma o visual do Santuário, simbolizando o início do período paroquial do Círio de Nazaré 2025.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

círio 2025

Círio 2025
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda