Círio 2025: arcos são recolocados na avenida Nazaré, em Belém

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) iniciou nesta sexta-feira (6/6) a recolocação dos Arcos localizados na Avenida Nazaré, próximo da Praça Santuário. Pela manhã foram colocados os Arcos da avenida Nazaré com a avenida Generalíssimo Deodoro. À tarde serão colocados os Arcos da avenida Nazaré com 14 de março.

Em 24 de maio, ocorreu a retirada dos Arcos da avenida Nazaré, para que passassem por ajustes, lavagem, pintura da estrutura de ferro, revisão na iluminação e troca dos painéis.

Atualmente são somente dois arcos, localizados na Avenida Nazaré, entre Avenida Generalíssimo Deodoro e Travessa 14 de Março. Os painéis no centro dos Arcos seguem o layout do Cartaz Oficial do Círio de cada ano, por isso a finalização da estrutura só foi concluída nesta sexta (6/6).

Compromisso com a preservação e a fé

Implantados como estruturas definitivas, os arcos que emolduram a Avenida Nazaré têm papel simbólico e funcional no trajeto do Círio. A manutenção anual é um compromisso assumido com a cidade e o governo do Estado para garantir a segurança de quem transita sob as estruturas.

A arte dos arcos é tradicionalmente alinhada com o cartaz oficial do Círio e marca simbolicamente a entrada na quadra nazarena.

O Círio 2025

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém.