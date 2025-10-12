Círio 2025: apoio aos promesseiros é vital para cumprir votos

O Círio de Nossa Senhora de Nazaré é a maior manifestação de fé do Brasil e, na manhã desse domingo (12), ocorre a Grande Procissão. Durante o percurso, iniciado na Catedral de Belém e com destino final na Basílica-Santuário, promesseiros cumprem votos feitos à Rainha da Amazônia. Nesse momento, o apoio de amigos, familiares e, até mesmo, pessoas desconhecidas é vital, com distribuição de água, colocação de papelão e fornecimento de sombra.

Ana Paula Lima, belenense, está acompanhando a mãe, que cumpre uma promessa de bênçãos. O pedido e agradecimento desse ano é pela conclusão da faculdade e saúde da família. Para ela, ajudar a mãe é muito emocionante: “É uma coisa inexplicável quando você se depara com um mar de gente. Só de você ajudar, você já tá se sentindo realizado.”

A mãe de Ana, que faz Serviço Social, cumpre o percurso de joelhos. “Ela está com uns problemas de saúde e veio pagar essa promessa para mostrar pra Nazinha que esse problema no joelho não pode deixar ela pra baixo”, explica. O trajeto da família iniciou às 2h30, na Catedral de Belém. Em anos anteriores, ela participou da Grande Procissão na corda da Berlinda.