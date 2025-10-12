Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Círio 2025: apoio aos promesseiros é vital para cumprir votos

Amigos, familiares e, até mesmo, desconhecidos ajudam devotos com água, papelão e sombra na Grande Procissão, que ocorre na manhã desse domingo (12)

Ana Laura Carvalho e Lívia Ximenes
fonte

Ana Paula acompanha e dá suporte à mãe durante Grande Procissão do Círio de Nazaré 2025 (Ana Laura Carvalho / O Liberal)

O Círio de Nossa Senhora de Nazaré é a maior manifestação de fé do Brasil e, na manhã desse domingo (12), ocorre a Grande Procissão. Durante o percurso, iniciado na Catedral de Belém e com destino final na Basílica-Santuário, promesseiros cumprem votos feitos à Rainha da Amazônia. Nesse momento, o apoio de amigos, familiares e, até mesmo, pessoas desconhecidas é vital, com distribuição de água, colocação de papelão e fornecimento de sombra.

VEJA MAIS

image Círio 2025: 'Estamos aqui para quebrar o preconceito religioso', diz membro da Assembleia de Deus
Mais de 300 voluntários oferecem café e acolhimento aos fiéis, reforçando o diálogo e o respeito entre diferentes tradições religiosas

image Círio 2025: após mais de duas horas de procissão, corda é cortada e romeiros disputam pedaços; vídeo
Diretoria da Festa de Nazaré confirmou que Estações 4 e 5 foram afetadas

image Círio 2025: Cruz Vermelha organiza atendimento a romeiros com 13 mil voluntários durante a procissão
Voluntários trabalham em 25 postos para garantir atendimento eficiente a romeiros durante a procissão

Ana Paula Lima, belenense, está acompanhando a mãe, que cumpre uma promessa de bênçãos. O pedido e agradecimento desse ano é pela conclusão da faculdade e saúde da família. Para ela, ajudar a mãe é muito emocionante: “É uma coisa inexplicável quando você se depara com um mar de gente. Só de você ajudar, você já tá se sentindo realizado.”

A mãe de Ana, que faz Serviço Social, cumpre o percurso de joelhos. “Ela está com uns problemas de saúde e veio pagar essa promessa para mostrar pra Nazinha que esse problema no joelho não pode deixar ela pra baixo”, explica. O trajeto da família iniciou às 2h30, na Catedral de Belém. Em anos anteriores, ela participou da Grande Procissão na corda da Berlinda.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Círio 2025

círio de nazaré 2025

Nossa Senhora de Nazaré

promessas de círio
Círio 2025
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda