Círio 2025: 'Estamos aqui para quebrar o preconceito religioso', diz membro da Assembleia de Deus
Mais de 300 voluntários oferecem café e acolhimento aos fiéis, reforçando o diálogo e o respeito entre diferentes tradições religiosas
O Círio de Nazaré é uma das manifestações católicas mais importantes do Brasil, reunindo milhares de pessoas nas ruas de Belém para celebrar graças, milagres e conquistas atribuídas a Nossa Senhora de Nazaré. O evento também inspira reflexões sobre fé e sincretismo religioso.
Neste domingo (12), membros da igreja evangélica Assembleia de Deus participaram da procissão com o projeto Eu+Você=Jesus, iniciativa que busca promover a união entre evangélicos e católicos em torno do princípio comum do amor a Cristo.
Segundo Rosivaldo Almeira, coordenador do projeto, “o projeto acontece pela 14ª vez no segundo domingo de outubro para demonstrar, por meio das nossas atitudes, o amor de Deus. Nossa igreja está aberta todos os domingos e é a única evangélica no percurso do Círio. Não faz sentido fechá-la neste dia, justamente porque queremos quebrar paradigmas de preconceito religioso e a rivalidade entre evangélicos e católicos. O objetivo é procurar um ponto de convergência, que é Jesus Cristo — por isso o nome do projeto, Eu+Você=Jesus”.
Mais de 300 voluntários participam da ação, oferecendo café e acolhimento aos fiéis durante a procissão, reforçando o caráter de diálogo e respeito entre diferentes tradições religiosas.
