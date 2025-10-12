Capa Jornal Amazônia
Círio 2025: 'Estamos aqui para quebrar o preconceito religioso', diz membro da Assembleia de Deus

Mais de 300 voluntários oferecem café e acolhimento aos fiéis, reforçando o diálogo e o respeito entre diferentes tradições religiosas

Thaline Silva*
fonte

Este é o 14º ano da ação no Círio de Nazaré (Tarso Sarraf/ O Liberal)

O Círio de Nazaré é uma das manifestações católicas mais importantes do Brasil, reunindo milhares de pessoas nas ruas de Belém para celebrar graças, milagres e conquistas atribuídas a Nossa Senhora de Nazaré. O evento também inspira reflexões sobre fé e sincretismo religioso.

Acompanhe o Círio 2025 ao vivo e veja todos os detalhes na cobertura especial de O Liberal.

Neste domingo (12), membros da igreja evangélica Assembleia de Deus participaram da procissão com o projeto Eu+Você=Jesus, iniciativa que busca promover a união entre evangélicos e católicos em torno do princípio comum do amor a Cristo.

Membros da Assembleia de Deus ajudam no Círio 2025

Segundo Rosivaldo Almeira, coordenador do projeto, “o projeto acontece pela 14ª vez no segundo domingo de outubro para demonstrar, por meio das nossas atitudes, o amor de Deus. Nossa igreja está aberta todos os domingos e é a única evangélica no percurso do Círio. Não faz sentido fechá-la neste dia, justamente porque queremos quebrar paradigmas de preconceito religioso e a rivalidade entre evangélicos e católicos. O objetivo é procurar um ponto de convergência, que é Jesus Cristo — por isso o nome do projeto, Eu+Você=Jesus”.

Mais de 300 voluntários participam da ação, oferecendo café e acolhimento aos fiéis durante a procissão, reforçando o caráter de diálogo e respeito entre diferentes tradições religiosas.

