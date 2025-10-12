Capa Jornal Amazônia
Círio 2025: Cruz Vermelha organiza atendimento a romeiros com 13 mil voluntários durante a procissão

Voluntários trabalham em 24 postos para garantir atendimento eficiente a romeiros durante a procissão

Laura Serejo* e Maycon Marte
fonte

Postos da Cruz Vermelha recebem reforço de voluntários para atender romeiros no Círio de Nazaré (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

Júlio Lourinho, do departamento jurídico da Cruz Vermelha Brasileira, explicou como funciona a estrutura de atendimento para o Círio de Nazaré este ano. São 24 postos distribuídos em Belém, com mais de 13 mil voluntários, entre efetivos e temporários, prontos para atender os fiéis durante toda a procissão.

Acompanhe o Círio 2025 ao vivo e veja todos os detalhes na cobertura especial de O Liberal.

“Estamos chegando às 10 horas da manhã e os atendimentos já começam a se intensificar. Conforme a aproximação da Santa, os atendimentos aumentam. Este posto foi planejado durante o ano, em parceria com a SESPA, Cruz Vermelha e Governo do Estado, para que os romeiros sejam atendidos da melhor forma possível. Aqui, temos cerca de 20 pessoas atendendo, mas, no total, são 13 mil voluntários distribuídos em diversos postos. Depois que a Santa passa, o movimento diminui e o atendimento segue até cerca de uma hora após a passagem”, detalhou Júlio.

Emelly Guedes, do departamento de logística e voluntária efetiva há cinco anos, explicou como funciona a distribuição de materiais nos postos.

“Na verdade, ajuda humanitária é isso: quem gosta se identifica. Várias pessoas vêm para ajudar. Estamos aqui para realizar os atendimentos imediatos. Eu sou do departamento de logística, responsável pela estrutura dos postos. Visamos dividir os materiais, contabilizamos tudo e fazemos a divisão correta. Os postos que recebem mais reforços são o do CAN, Paysandu, Correios, e outros. considerando sempre o trajeto da Santa”, disse.

Voluntários da Cruz Vermelha atendem romeiros em um dos 25 postos montados para

