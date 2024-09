Círio 2024: veja como será a preparação dos estudantes que vão conduzir os carros de promessas

A preparação dos alunos de diferentes escolas que vão conduzir os carros de promessas, na grande procissão do Círio, dia 13 de outubro, começa neste sábado (21), a partir das 15h, na Casa de Plácido, no bairro de Nazaré, em Belém. A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), responsável pela preparação, informou que será um momento de oração, preparação espiritual e orientações sobre como é realizada a romaria de domingo e as funções destes estudantes.

Dos 14 carros de promessas, 9 são conduzidos por estas escolas, sendo duas ou três escolas em cada carro. “Este ano a retirada dos carros permanece no Porto Futuro, em decorrência da reforma do galpão da CDP, onde normalmente ficavam guardados até a procissão de domingo e não teremos os pelotões, pois todas as escolas interessadas estarão conduzindo algum carro”, esclarece Rosa Sousa, integrante da diretoria de procissões.

Em 2021, a festa passou a ter 14 carros. Integram o conjunto de carros do Círio de Nazaré, além das Berlindas: Carro de Plácido, Barca da Guarda Mirim, Barca Nova, Cesto de Promessas, Barca com Velas, Barca Portuguesa, Barca com Remos, Carro Dom Fuas, Carro da Sagrada Família, quatro Carros dos Anjos (que são conduzidos pela Catequese da Basílica Santuário de Nazaré) e o Carro da Saúde. Esse último passou a compor o conjunto dos carros no período da pandemia, em 2021, saindo em procissão pela primeira vez em 2022.

Confira a ordem dos carros na avenida e as escolas responsáveis:

1. Carro de Plácido: Colégios ASLAN, Avante e Escola Sesi.

2. Carro da Saúde: Colégios Santo Antônio e Santa Catarina.

3. Barca da Guarda: conduzida pela Guarda Mirim.

4. Barca Nova: Colégios Santa Rosa e Gentil.

5. Carros dos anjos 1: conduzido pela catequese da Basílica Santuário.

6. Cesto de Promessas: Escola Benjamin Constant e La Salle.

7. Carros dos anjos 2: conduzido pela catequese da Basílica Santuário.

8. Barca com Velas: Centro Social Auxilium e Colégio Estadual Visconde de Souza Franco.

9. Carros dos anjos 3: conduzido pela catequese da Basílica Santuário.

10. Barca Portuguesa: Colégios Rêgo Barros e Mirante.

11. Carros dos anjos 4: conduzido pela catequese da Basílica Santuário.

12. Barca com Remos: Colégio São Paulo e CESEP.

13. Carros Dom Fuas: Colégios Sucesso, Ideal e Impacto.

14. Carro da Sagrada Família: Colégios Santa Madre, Madre Celeste e Colégio Militar.

Serviço

Formação dos Estudantes que vão conduzir os carros de promessa

Data: 21.09.2024

Hora: 15h

Local: Casa de Plácido