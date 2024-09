Círio 2024 deve ter 89 mil turistas, que devem gastar R$ 189 milhões em Belém, segundo Dieese

Para o Círio de Nazaré 2024, Belém deve receber cerca de 89 mil turistas - um crescimento de 10,6% em relação ao Círio 2023, que teve cerca de 80,5 mil turistas. Esses turistas devem injetar na economia belenense R$ 189 milhões - um aumento de quase 13,0% em relação ao valor gasto médio total do Círio 2023, cerca de R$ 165 milhões. Os dados são da pesquisa publicada em 19 de setembro de 2024 do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) em parceria com a Secretaria de Turismo do Pará.

O setor de alimentação tem um faturamento maior que o de hotelaria, segundo Fernando Soares. O diretor jurídico do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Pará explica o motivo: “As pessoas que vêm para o meio de hospedagem ficam de 3 a 5 dias na cidade e depois vão embora. Já a alimentação pega todos os 15 dias. Então você tem um grupo de turistas que são internos, no próprio estado do Pará, que vem pra capital, pra casa de amigos, família. Essas pessoas ficam 15 dias.”

Para Soares, é difícil dizer, entre bares e restaurantes, quem ganha mais. “Agora os bares geralmente têm um faturamento acima do normal, porque a cidade tá cheia, as pessoas saem, confraternizam, então eu acho que a expectativa de bar é maior talvez que de alimentação”, opina.

De quais estados os turistas são?

Segundo o Dieese, os principais estados dos turistas no Círio de Nazaré em 2023 foram: Maranhão, São Paulo, Ceará, Rio de Janeiro, Amazonas, Amapá, Salvador, Recife, Minas Gerais e Piauí.

Quais os locais mais visitados?

A pesquisa revelou que, em 2023, os 8 pontos turísticos mais visitados pelos turistas foram:

Basílica de Nazaré - 29,0%

Estação das Docas - 24,0%

Ver-o-Peso - 23,0%

Portal da Amazônia - 6,9%

Mangal das Garças - 6,2%

Museu de Arte Sacra - 1,8%

Polo Joalheiro - 1,0%

Museu Emílio Goeldi - 1,0%

Qual a opinião do turista que chega a Belém para o Círio de Nazaré?

Conforme o Dieese, quem visitou a capital paraense em 2023 durante a festa religiosa ressaltou a religiosidade, a hospitalidade, a gastronomia, as beleza naturais e a cultura como aspectos positivos. Por outro lado, a pesquisa revelou que a limpeza da cidade, o trânsito, a segurança, as informações e o transporte urbano são pontos que precisam melhorar em Belém durante o Círio, segundo os próprios turistas.