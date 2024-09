Mudança em data de procissão do Círio foi motivada pela possibilidade de 2º turno nas eleições

A possibilidade de um 2º turno na eleição para prefeito em Belém motivou a mudança na data da Procissão da Festa, que tradicionalmente é realizada aos domingos. Conforme a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), essa será a primeira vez que a procissão não será neste dia da semana.

A nova data foi marcada para um sábado, 26 de outubro. A Procissão da Festa sairá às ruas da capital às 17h, da Comunidade Sagrada Família, na rua Domingos Marreiros, no Umarizal, em Belém.

A DFN definiu também o novo percurso da romaria, que é a terceira mais antiga do Círio de Nazaré e a penúltima procissão da quadra nazarena. A expectativa da Diretoria é que cerca de 5 mil fiéis participem desta caminhada, que tradicionalmente possui um trajeto diferente a cada ano.

Confira o percurso da Procissão da Festa

Com saída da Comunidade Sagrada Família, a Procissão da Festa romaria percorrerá a rua Domingos Marreiros, Travessa 9 de Janeiro, Rua Antônio Barreto, Av. Generalíssimo Deodoro e avenida Nazaré, até a Praça Santuário, com previsão de 2h de duração. Realizada há mais de 110 anos, a Imagem Peregrina é conduzida no carro Berlinda.

Não se sabe precisamente quando a primeira Procissão da Festa foi realizada, mas, em 1881, já se tem registros históricos, 24 anos antes dos Barnabitas assumirem a Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro, em 1905.

Lucas Quirino (estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)