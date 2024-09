Círio 2024: trajeto do traslado de Ananindeua e Marituba passa por vistoria nesta segunda (16)

O percurso do traslado da Imagem Peregrina entre Ananindeua e Marituba no Círio deste ano passará por vistoria nesta segunda-feira (16/9). O objetivo dessa fiscalização é avaliar o trajeto da procissão, para saber sobre as condições das vias de todo o trajeto e fazer os reparos necessários, principalmente no trecho da BR-316.

Para esse trabalho de examinação vão participar a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), a Polícia Rodoviária Federal e demais órgãos de trânsito de Ananindeua e Marituba. Após esta vistoria, a DFN vai analisar se algum trecho precisa de intervenção que possa modificar o percurso da romaria.

O trajeto final da procissão será divulgado na entrega do roteiro das procissões, no dia 1º de outubro. E, na semana seguinte, acontece o traslado rumo aos municípios de Ananindeua e Marituba, na Região Metropolitana de Belém (RMB), no dia 11 de outubro.

No ano passado, foram 53 quilômetros percorridos na procissão, da Basílica Santuário à Igreja de Nossa Senhora das Graças, no centro de Ananindeua.