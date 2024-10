Círio 2024: Prefeito Edmilson ergue Imagem Peregrina ao lado do presidente Lula na Romaria Fluvial

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues , marcou presença na Escadinha do Cais do Porto, na manhã deste sábado (12), para acompanhar a chegada da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré após o encerramento do tradicional Círio Fluvial . O gestor público postou vídeos da chegada ao local em suas redes sociais, cumprimentando fiéis e devotos que estavam pela região antes do início da Motorromaria .

> ACOMPANHE MINUTO A MINUTO

Durante o desembarque da Santa, Edmilson, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva , recebeu e segurou a imagem de Nossa Senhora. Em um gesto de fé e devoção, o prefeito ergueu a Santa e a apresentou aos milhares de fiéis que lotam o entorno do Cais do Porto aguardando o prosseguimento da celebração religiosa.

VEJA MAIS

Em seguida, a Santa foi colocada na berlinda para ser iniciada a Motorromaria , procissão cujo percurso começa na avenida Presidente Vargas. O evento reúne motociclistas que acompanham a imagem de Nossa Senhora de Nazaré em um cortejo de 2,6 km pelas ruas da cidade. O trajeto começa na Escadinha do Cais do Porto e termina no Colégio Gentil Bittencourt. Não há inscrição obrigatória, mas é essencial seguir as normas de trânsito e segurança.