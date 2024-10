Qual o percurso da Motorromaria? Veja as ruas, horários e como ir

A Motorromaria é um evento tradicional que faz parte das celebrações do Círio de Nazaré em Belém. Criada em 1990 pela Federação Paraense de Motociclismo, a romaria reúne motociclistas que prestam homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, acompanhando a imagem da santa em um cortejo pelas ruas da cidade.

Confira a data, o trajeto e como participar da Motorromaria

Data e horário da Motorromaria

A Motorromaria ocorre anualmente, no 2º sábado de outubro, que antecede a grande procissão de domingo, em preparação para o Círio de Nazaré. O evento começa por volta das 11h30.

Trajeto da Motorromaria

O trajeto da Motorromaria é de aproximadamente 2,6 quilômetros, começando pela Escadinha do Cais do Porto, seguindo pela Avenida Presidente Vargas, dobrando em direção a Avenida Nazaré e finaliza no Colégio Gentil Bittencourt, na Avenida Magalhães Barata.

Local de Encontro para a Motorromaria

O ponto de partida é na Praça Pedro Teixeira, onde a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré é recebida após o Círio Fluvial.

Inscrição

Embora não haja informações específicas sobre a necessidade de inscrição prévia, é importante obedecer às normas de segurança da Federação Paraense de Motociclismo e as Leis de Trânsito.

Segurança

Durante o evento, haverá um esquema reforçado para garantir a segurança dos participantes. É essencial que os motociclistas respeitem as leis de trânsito e não dirijam sob efeito de álcool.

*Pedro Garcia, estagiário de jornalismo sob orientação de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com