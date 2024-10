Círio 2024: Motorromaria inicia na Av. Presidente Vargas após chegada do Círio Fluvial

A Motorromaria, 5ª procissão oficial do Círio de Nazaré, iniciou neste sábado por volta do 12h após a chegada da Romaria Fluvial com a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré na Escadinha do Cais do Porto. Veja:

Acompanhe a transmissão ao vivo do Círio 2024 aqui.

Na romaria, os motociclistas escoltam a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré por 2,5km até o Colégio Gentil Bittencourt, localizado na avenida Magalhães Barata, no bairro de Nazaré, ao som das buzinas.