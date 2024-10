Mais de 100 motocicletas são apreendidas pouco antes da Motorromaria do Círio 2024

​Mais de 100 motocicletas foram apreendidas nas proximidades do Porto Futuro, no bairro do Reduto, em Belém​, na manhã deste sábado (12). A operação foi realizada pelo Departamento de Trânsito do Pará (Detran-PA), com base em irregularidades que variam desde documentação vencida, falta de placas até problemas como pneus carecas, conforme apurado pela reportagem do Grupo Liberal,​ que está no local.

A ação​ aconteceu no dia da Motorromaria do Círio de Nazaré 2024​, quando milhares de motociclistas se reúnem em proci​ssão em homenagem à padroeira da Amazônia. Muitos dos condutores que tiveram seus veículos apreendidos estavam se preparando para acompanhar a romaria,​ cuja concentração ​ocorre próxima à Escadinha do Cais do Porto.

Segundo o agente do Detran-PA, Marcos Paciência, o objetivo da operação foi “coibir a questão dos excessos”. Ele explicou que foram apreendidos veículos com escapamentos adulterados ou sem escapamento, condutores sem capacete ou habilitação, além de motos com documentação irregular​. "Até o momento, temos 103 veículos para serem levados”, informou o agente. A maioria das infrações está relacionada ao licenciamento vencido e placas encobertas.

Um dos motociclistas, José Alberto Monteiro Carvalho, teve sua motocicleta apreendida e ​ficou revoltado com a operação. ​"Isso é um absurdo, uma operação dessa na Motorromaria. A pessoa vem pagar uma promessa e tem a moto apreendida, sem chance de pegar o documento em casa, como foi o meu caso, tenho documento, mas está em casa, infelizmente​", lamentou.​

A reportagem do Grupo Liberal entrou em contato com o Detran-PA, para explicar os motivos das apreensões e aguarda retorno.