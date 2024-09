Círio 2024: ‘Manhã dos Eleitos’ acolhe crianças e adolescentes com deficiência, neste sábado (21)

No próximo sábado (21), será realizada mais uma edição da Manhã dos Eleitos, promovida pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), na Casa de Plácido, às 8h. Este ano, os beneficiários serão crianças e adolescentes com algum tipo de deficiência física e/ou intelectual de duas instituições: Abrigo Especial Calabriano (URE-REI) e Associação de Pais Amigos dos Excepcionais (APAE). O projeto já beneficiou outros grupos da sociedade em outras edições. Agora, a proposta é receber 60 crianças.

O evento inicia com a acolhida das crianças e contará com atividades lúdicas que serão divididas em estações. No local, haverá monitores voluntários em cada estação, para acompanhar e instruir as crianças. Cada atividade irá incluir temas alusivos ao Círio, com estímulo sensorial, motor e cognitivo. A previsão de término das atividades é em torno das 12h.

“Todos serão identificados e receberão a camisa do evento, um kit lanche e um brinde, além de terem uma manhã divertida que contará com uma programação lúdica, diversificada e produtiva”, conta Karen Loureiro, responsável pela organização.

Atividades realizadas

Entre as atividades que serão realizadas estão: arremesso de latas; pinturas faciais; decoração dos cartazes do Círio; excursão ao museu Memória de Nazaré, para vivenciar experiências sensoriais que estimulam os sentidos visuais, táteis e auditivos. Também terá, por mais um ano, a parceria com o Tribunal de Contas do Estado (TCE) na oficina de brinquedos de miriti, em que as crianças terão a oportunidade de pintar barcos de miriti, que serão expostos, posteriormente, no TCE.

“Teremos também um recreador infantil, com muitas brincadeiras, aulão de fitdance com o professor Jonathan Feio, e circuito psicomotor, com vários obstáculos para estimular os jovens a superar desafios”, conta Karen. A programação encerra com uma bênção da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. “Os responsáveis também terão atividades, como maquiagem, massagem nos pés e corte de cabelo”, destacou a responsável.

Como começou?

A programação da “Noite dos Eleitos” começou em 1987, no dia 12 de outubro. Naquele dia, se percebeu uma grande sobra de alimentos no dia depois do Círio, enquanto as pessoas ainda estavam cansadas da maratona da procissão.

Por uma questão de adaptação de espaço e para atender um número significativo de pessoas, a Diretoria da Festa, em 2003, optou por uma programação diurna, que foi chamada de “Manhã dos Eleitos”.