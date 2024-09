Círio 2024: Procissão da Festa muda de data; veja quando será

Foi divulgado nesta quinta-feira (19) a mudança na data da Procissão da Festa. Neste ano, será realizada no dia 26 de outubro, de acordo com a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN). Além da nova data, a DFN divulgou o percurso da procissão, saindo às ruas da capital às 17h, da Comunidade Sagrada Família, que fica na rua Domingos Marreiros. A missa será realizada às 16h.

Conforme divulgado pela DFN, a romaria sairá da Comunidade Sagrada Família, e vai percorrer a rua Domingos Marreiros, travessa 9 de Janeiro, Antônio Barreto, Generalíssimo Deodoro e avenida Nazaré, até a Praça Santuário, com previsão de 2h de duração. Realizada há mais de 110 anos, a Imagem Peregrina é conduzida no carro Berlinda. Em 2001, a romaria passou por todas as comunidades que fazem parte da Paróquia de Nazaré, em um percurso total de 4,3 km, o mais longo até hoje.

A Procissão da Festa é a terceira mais antiga romaria do Círio de Nazaré e a penúltima procissão da quadra nazarena. A expectativa da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) é que cerca de 5 mil fiéis participem desta caminhada, que tradicionalmente possui um trajeto diferente a cada ano, assim como a Romaria da Juventude.

“Esta romaria também é dedicada a todas as instituições, órgãos de segurança, de saúde, voluntários e trabalhadores que, de alguma forma, contribuíram para a realização do Círio deste ano, e que no dia da grande procissão, muitas vezes não conseguem fazer a sua homenagem à Nossa Senhora por conta do trabalho executado”, conta Antônio Sousa, diretor de procissões.