Círio 2024: fiéis participam de vigília de 48 horas em preparação para a Grande Romaria

A vigília de adoração em preparação espiritual ao Círio de Nazaré iniciou na manhã desta quarta-feira (09), às 8h, na Capela do Bom Pastor, no Centro Social de Nazaré. Mais de 100 devotos, entre jovens, adultos e idosos, participaram desse momento de oração e reflexão. A programação segue até sexta-feira (11/10), com horário de encerramento às 6h.

Serão 48 horas em Adoração ao Santíssimo Sacramento, com momentos de reflexão da palavra de Deus, louvor e recitação do terço. Participam da programação membros de diversas paróquias e grupos religiosos da Grande Belém.

