Círio 2024: pastorais e voluntários oferecem acolhimento para romeiros ao lado da Catedral de Belém

Um ponto de acolhimento aos romeiros do Círio de Nazaré 2024 será disponibilizado no sábado (12) de Trasladação, por pastorais e grupos voluntários, que se reunirão pela primeira vez para oferecer assistência médica e recepção humanizada. Com o lema "Não vim para ser servido, e sim para servir", inspirado em um trecho bíblico, a acolhida aos peregrinos será de 16h às 00h, na calçada da rua Dr. Assis, ao lado da Catedral Metropolitana de Belém, situada no bairro da Cidade Velha. A iniciativa é da Pastoral Social Santa Teresa de Calcutá.

O espaço irá ofertar um anexo de apoio médico, incluindo profissionais como cardiologistas, enfermeiros, assistentes, além de ambulância para caso de emergências. A expectativa é de reunir 50 voluntários, segundo o diácono Sílvio Ataíde, um dos responsáveis pela ação. Estão entre os grupos participantes: Encontro de Casais com Cristo; Terço dos Homens; Mães que Oram pelos Filhos; Grupo da Paz da Cidade Velha, pastorais da saúde e da família.

O diácono destaca que a recepção aos romeiros na Catedral de Belém é uma tradição, porém, nunca havia sido realizada com essa estrutura, incluindo aparato médico e um contato mais próximo e humanizado com os peregrinos.

"Vamos oferecer acolhimento a pessoa que chega cansada, desde palavras de conforto a um abraço, aperto de mão e sorriso. Vai ser um ambiente para sentar, descansar, tomar água, lavar e cuidar dos pés machucados. Haverá apoio não só de mão de obra, mas de uma palavra amiga àqueles que atravessaram a fronteira para essa peregrinação de graças aos bens que receberam, para que possam sair de lá revigorados ", diz o diácono Sílvio Ataíde.

Como se voluntariar?

Interessados devem entrar em contato pelo número (91) 98117-4581.

Serviço

Ponto de acolhimento para romeiros do Círio de Nazaré 2024

Data: sábado (12/10)

Horário: de 16h às 00h

Local: calçada da rua Dr. Assis, ao lado da Catedral Metropolitana de Belém - Cidade Velha, Belém