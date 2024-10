Círio 2024: veja como vai funcionar a Casa de Plácido e outros pontos de acolhimento para romeiros

A Casa de Plácido, no estacionamento da Basílica Santuário de Nazaré, é um dos principais pontos de acolhimento para os romeiros e peregrinos que chegam a Belém para o Círio de Nazaré, no segundo domingo de outubro. Além dela, outros órgãos e instituições também oferecem suporte, distribuídos ao longo de diferentes trechos entre Belém e Ananindeua, como na avenida Almirante Barroso e na rodovia BR-316. Esses postos de atendimento garantem alimentação, primeiros socorros e espaços para repouso aos devotos.

Situada no subsolo do Centro Social de Nazaré, a Casa de Plácido é um dos principais pontos de acolhimento aos romeiros vindos de diversos municípios. O espaço oferece refeitório, praça de alimentação, ambulatório para primeiros socorros, salas de repouso, lava-pés e banheiros. Os atendimentos no local começarão no dia 9 de outubro às 18h e seguem até às 13h do dia 12 de outubro. O serviço retorna no dia 15 de outubro, após descanso dos voluntários, das 8h30 às 13h.

Casa de Plácido, no estacionamento da Basílica Santuário de Nazaré (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

O objetivo é proporcionar conforto e cuidados essenciais após as longas caminhadas que muitos fazem em peregrinação. “Neste ano, estamos com 206 caravanas pré-escritas. Acreditamos que esse número de romeiros será maior, até pelo anúncio da construção do novo Santuário, a partir de 2025. Por isso, eu acredito que, neste ano, vai passar mais de 24 mil pessoas pela Casa de Plácido”, afirma a coordenadora da Pastoral da Acolhida da Basílica Santuário de Nazaré, Conceição Rodrigues.

Casa de Plácido, no estacionamento da Basílica Santuário de Nazaré (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

“Fazemos o acolhimento de todos os romeiros vindos de diversos municípios do Estado. Chegando a Casa de Plácido, esses romeiros passam na Basílica Santuário e fazem um agradecimento pela sua caminhada. Depois, vão até a Casa de Plácido, onde recebem todo tipo de atendimento. Nós, da coordenação e das equipes formadas, temos um planejamento que se dá desde o início até o fim do ano. As refeições são efetuadas por doações. As doações ainda estão pequenas. Precisamos de doações”, explica Conceição.

Para garantir o funcionamento dos serviços prestados, a Casa de Plácido recebe alimentos não perecíveis, materiais de higiene e itens para cuidados médicos. Os donativos podem ser entregues no atendimento na Casa Coração de Maria, situada na travessa 14 de Março, entre avenida Gentil Bittencourt e alameda Dom Alberto Ramos. Aos que moram em outras localidades, podem doar via PIX: 24.665.867/0001-24.

Cosanpa

Durante as procissões, serão distribuídos 50 mil copos de água mineral do Complexo Bolonha pela Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa). A ação será na sexta-feira (11), durante a passagem da imagem em frente ao edifício sede da Cosanpa, em São Brás, na Romaria Rodoviária. E no domingo (13) na Grande Procissão, em um ponto fixo, na subida da avenida Presidente Vargas, próximo à Companhia Docas do Pará.

A ação é realizada pela Companhia desde 2019. Até o momento, de acordo com balanço da Cosanpa, já foram doados mais de 150 mil copos de água durante as procissões da quadra nazarena. Todos produzidos no Complexo Bolonha. A equipe voluntária, responsável pela ação, é formada por colaboradores da Cosanpa que confirmam internamente, com antecedência, a participação.

Samu

Entre os outros órgãos envolvidos nesse acolhimento está o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192). Para o acolhimento dos romeiros que chegarão a Belém nos dias 10 e 11 de outubro, uma equipe de saúde, formada por fisioterapeuta, enfermeiro e técnico de enfermagem, prestará serviços à população em escala de 24 horas no prédio do Samu, localizado na avenida Almirante Barroso com a avenida Tavares Bastos.

Além disso, no dia 12 de outubro, durante a romaria da Trasladação, oito postos de atendimento serão montados para atendimento a partir das 16h em diversos trechos da procissão. Já no dia 13 de outubro, durante a procissão do Círio de Nazaré, também serão montados nove postos para atendimento, a partir das 5h. A ação é uma realização da Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) e do Departamento de Urgência e Emergência (Deue).

TJPA

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) também abre as portas para o tradicional acolhimento aos romeiros e do Círio. O início dos atendimentos será no próximo dia 5 de outubro, às 18h. A abertura da ação deste ano será marcada por uma missa em ação de graças. O acolhimento se estenderá ininterruptamente até às 7h do dia 7 de outubro, véspera do Círio de Nazaré.

Serão dois pontos de apoio oferecidos pelo Judiciário paraense: no prédio-sede do TJPA, na avenida Almirante Barroso, nº 3.089, e no Fórum de Ananindeua, localizado na rodovia BR-316, na Grande Belém. Nestes locais, os peregrinos poderão receber suporte de saúde, higiene, alimentação e hidratação. Para atuar no atendimento aos peregrinos, o órgão está recebendo inscrições de voluntários e voluntárias por meio do Portal do TJPA, com opções de horários de escala.

Para acolhida, estão sendo recebidas doações de materiais, como gaze, esparadrapo, atadura, algodão, soro fisiológico, sabonete líquido, toalha de mão, loção oleosa anti-escaras, café, leite, frutas, biscoito, mingau e água. Os interessados em doar mantimentos devem entrar em contato com a Coordenadoria de Cerimonial do TJPA, por meio dos telefones (91) 3205-3203, (91) 3205-3202, (91) 3205-3228 ou pelo e-mail cerimonial@tjpa.jus.br.

Cruz Vermelha

A Cruz Vermelha realizará ações de acolhimento aos romeiros durante o Círio deste ano em dois pontos principais: no Fórum de Ananindeua e no Tribunal de Justiça, localizado na Avenida Almirante Barroso. O atendimento começará na quinta-feira, dia 10, às 18h, e seguirá até sábado, dia 12, às 7h.

As ações incluem a distribuição de alimentos, primeiros socorros, massagens, locais para descanso e orientações em parceria com órgãos de apoio. Além disso, a instituição está recebendo doações de água na sede, localizada na rua Arcipreste Manoel Teodoro, no bairro da Cidade Velha.

Confira os postos de atendimento do Samu:

12/10 (Trasladação) - A partir das 16h:

1- Colégio Nazaré. Av. Quintino Bocaiúva com av. Generalíssimo Deodoro.

2 – Banco do Povo. Av. Nazaré com Quintino Bocaiuva.

3- Semec - Centro de Formação de Professores. Av. Nazaré com Dr. Moraes e Benjamim Constant.

4 - Casa da Linguagem. Av. Nazaré com Assis de Vasconcelos.

5 - Sede da Procuradoria Geral do Município. Av. Presidente Vargas entre Aristisdes Lobo e Ò de Almeida.

6 - Estacionamento do Bradesco. Trav. Gaspar Viana com 1° de Março e Presidente Vargas

7 - Mercado de Carne. Av. Boulevard Castilho França, s/n.

8 - Sede do Promabem. Entorno da Praça Dom Pedro II.

13/10 (Círio) - A partir das 5h:

1 - Sede do Promabem. Entorno da Praça Dom Pedro II.

2- Mercado de Carne. Av. Boulevard Castilho França, s/n.

3 - Estacionamento do Bradesco. Trav. Gaspar Viana com 1° de Março e Presidente Vargas

4 - Sede da Procuradoria Geral do Município. Av. Presidente Vargas entre Aristides Lobo e Ò de Almeida.

5 - Casa da Linguagem. Av. Nazaré com Assis de Vasconcelos.

6 - Semec - Centro de Formação de Professores. Av. Nazaré com Dr. Moraes e Benjamim Constant.

7 - Banco do Povo. Av. Nazaré com Quintino Bocaiuva.

8 – Colégio Nazaré. Av. Nazaré, entre Quintino Bocaiuva Generalíssimo Deodoro.

9 – Estacionamento do Laboratório Amaral Costa. Av. Generalíssimo Deodoro com Av. Nazaré.

Disponibilidade das ambulâncias SAMU 192:

- Sede da Procuradoria Geral do Município. Av. Presidente Vargas entre Aristides Lobo e Ò de Almeida.

- Casa da Linguagem. Av. Nazaré com Assis de Vasconcelos.

- Banco do Povo. Av. Nazaré com Quintino Bocaiuva.