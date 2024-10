Círio 2024: fiéis madrugam para pagar promessa de joelhos mesmo antes da grande procissão

Mesmo antes da grande procissão do Círio neste domingo (13/10), marcada para 7h, vários promesseiros já pagavam suas promessas pelas ruas do centro de Belém. Na avenida Presidente Vargas, por volta das 4h, as imagem eram de emocionar! Homens e mulheres cumprindo o percurso da romaria de joelhos no chão.

Muitos usam papelão e tatame para evitar que os joelhos tenham contato direto com o asfalto. Para isso, amigos e familiares ajudam trocando esses itens de proteção a cada "joelhada" que é dada. Faixas, joelheiras e luvas também reforçam a proteção para um caminho menos árduo.

Veja as fotos da madrugada deste domingo:

Promesseiros na av. Presidente Vargas Wagner Santana | O Liberal Wagner Santana | O Liberal Wagner Santana | O Liberal Wagner Santana | O Liberal Wagner Santana | O Liberal