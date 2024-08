Círio 2024: em preparação às procissões, Guardas de Nazaré passam por treinamento neste domingo (25)

Como parte da preparação para o Círio de Nazaré 2024 , membros da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré (GNSN) passam por um treinamento na manhã deste domingo (25), no estacionamento do Centro Social de Nazaré. O objetivo é capacitar os guardas que reforçam a segurança durante as romarias, sobretudo, nos dois grandes momentos da quadra nazarena: a Trasladação e a Grande Romaria. Também nesta manhã, junto à Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) , é realizada a revisão das estruturas metálicas que formam as estações da corda.

O treinamento é direcionado a todos os guardas, com especial foco nos novos integrantes formados este ano. Irão participar do treinamento as seguintes equipes: Atrelamento, Núcleo da Cabeça da Corda, Estações 5, 4, 3, 2 e 1, Núcleo da Berlinda e Retaguarda da Berlinda.

A atividade foi realizada durante a manhã, ao lado da Basílica Santuário (Gabriel Pires/O Liberal)

Sobre a Guarda de Nazaré

A Guarda de Nossa Senhora de Nazaré (GNSN) foi fundada pelo Pe. Giovanni Maria Incampo e pelo Dr. Nelson Ribeiro, então diretor coordenador do Círio, e oficializada em 1974. Atualmente, é considerada a maior guarda católica do mundo e conta com 2700 integrantes voluntários, todos do sexo masculino.

VEJA MAIS

A Guarda de Nazaré, durante o ano inteiro, atua na Basílica Santuário de Nazaré e nas comunidades da paróquia, em procissões, missas e demais eventos religiosos e sociais. Participa, também, quando requisitada, em atividades da Igreja de Belém e de outras cidades do estado do Pará.