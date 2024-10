Círio 2024: confira como será o percurso da Romaria Rodoviária neste ano

A Romaria Rodoviária, que será no sábado (12), terá 24 quilômetros de percurso com duração estimada de 3h. A procissão com a Imagem Peregrina sairá às 5h30 da Igreja Matriz de Ananindeua e seguirá para o trapiche de Icoaraci para a Romaria Fluvial. As informações foram detalhadas nesta terça-feira (8) durante entrevista coletiva de imprensa em que foi detalhada a "Operação Círio 2024", da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

“Não tivemos nenhuma alteração no percurso e a gente vai seguir o percurso original. Esse percurso sai de Ananindeua e vai em direção ao trapiche de Icoaraci. No sábado, temos saída planejada e programada para às 5h30, sendo 24 km. Haverá algumas paradas programadas em algumas paróquias que historicamente acontecem. Já existe um planejamento que estabelece onde serão essas paradas”, detalha o chefe do núcleo de comunicação social da PRF, Salim Junes.

Veja o percurso completo da Romaria Rodoviária:

Rodovia BR-316

Avenida Augusto Montenegro

Rua 8 de Setembro

Avenida Dr. Lopo de Castro