Círio 2024: PRF tem aumento de 10% no efetivo de agentes nas romarias do Traslado e Rodoviária

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) terá um aumento de 10% no efetivo dos agentes envolvidos na segurança das romaria do Traslado para Ananindeua e na Rodoviária, que, neste ano, serão realizadas na sexta-feira (11) e sábado (12), respectivamente. No total, serão 110 PRFs que atuarão na escolta da Imagem Peregrina - no comboio do plano de segurança que contará com 66 viaturas, sendo 49 motocicletas e 17 carros. As informações foram detalhadas nesta terça-feira (8) durante entrevista coletiva de imprensa em que foi detalhada a "Operação Círio 2024".

