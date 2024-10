Qual o percurso da Romaria das Crianças? Veja as ruas, horários e como ir

A Romaria das Crianças é uma celebração vibrante e alegre, dedicada àqueles que desejam louvar Nossa Senhora de maneira acessível e tranquila. O evento é caracterizado como uma caminhada orante, repleta de cânticos e animação ao longo do percurso.

Durante a procissão, a Imagem Peregrina é transportada em um carro decorado com flores, acompanhada por quatro carros dos Anjos, que são ícones da Grande Procissão do Círio de Nazaré. Além disso, barcas com crianças da Guarda Mirim também fazem parte da festividade, enriquecendo ainda mais o evento.

Confira a data, horário e percurso da Romaria das crianças

Data e Horário:

A Romaria das Crianças, marcada para o dia 20 de outubro, está prevista para começar às 8h, após uma missa que será celebrada às 7h na Praça Santuário.

Percurso:

O trajeto da procissão é de 3,7 km e começará na Praça Santuário, localizado na avenida Nazaré e seguirá pelo seguinte trajeto:

Avenida Nazaré

Travessa 14 de Março

Avenida Governador José Malcher

Travessa Dr. Moraes

Avenida Nazaré até a Praça Santuário.

Participação:

Espera-se um público de cerca de 250 mil pessoas, incluindo crianças, pais e idosos. A primeira romaria, realizada em 1990, contou com aproximadamente 1.500 participantes.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)