Círio 2023: Saiba como está o trânsito com a Romaria das Crianças, em Belém

A 31° Romaria das Crianças faz o percurso da Basílica Santuário de Nazaré, na avenida Nazaré e seguiu pela travessa 14 de março, avenida José Malcher e segue pela Dr° Moraes, para se encaminhar para o fim da romaria. São 3,7km de percurso. A expectativa da diretoria está entre 150 e 250 mil pessoas.

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) faz o desvio do trânsito no percurso. Desde o começo da manhã, com a saída da imagem peregrina, as vias do centro de Belém estão com interdições. Na avenida Governador José Malcher com avenida Alcindo Cacela, avenida Generalíssimo Deodoro com a rua João Balbi, no perímetro da avenida Nazaré até a avenida Assis de Vasconcelos.

As linhas de ônibus que passam pelo perímetro entre a rua Quintino Bocaiúva para a Nazaré estão sendo desviados para a avenida Gentil Bittencourt.

A equipe da Semob está coordenando o trânsito nesta romaria com aproximadamente 20 agentes de trânsito e de transporte.

Na José Malcher os ônibus estão sendo desviados pela 9 de Janeiro, João Balbi e Doca, ou para o Complexo Ver-o-peso e para a avenioda Presidente Vargas.

Na Alcindo cancela existe um ponto de bloqueio. Os veículos estão sendo desviados pela avenida Alcindo Cancela