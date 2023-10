Círio 2023: 31ª edição da Romaria das Crianças será realizada neste domingo (15)

Em sua 31ª edição, a Romaria das Crianças sairá às ruas do entorno da Basílica Santuário neste domingo (15). Essa que é a décima procissão do Círio deste ano reúne, todos os anos, centenas de crianças, pais e idosos para homenagear a Rainha da Amazônia.

“É uma romaria muito colorida, voltada para aqueles que pretendem louvar Nossa Senhora sem grandes sacrifícios, em uma caminhada orante e com cânticos durante todo o percurso, que é bastante rápido, com previsão de duração de duas horas”, disse Antônio Sousa, diretor de procissões.

A saída será às 8 horas, da Praça Santuário, logo após a celebração da missa, que começa às 7 horas, também na Praça, e será presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo de Belém. A Romaria das Crianças percorrerá a Av. Nazaré, Tv. 14 de março, Av. Governador José Malcher, Tv. Dr. Moraes, retornando para a Av. Nazaré e à Praça Santuário. O percurso da procissão é de 3,7 Km.

Nesta romaria, a Imagem Peregrina é conduzida no carro da Romaria das Crianças, com decoração de Paulo Morelli, acompanhada de mais quatro carros dos Anjos - ícones da grande procissão do Círio de Nazaré - e três barcas, com crianças da Guarda Mirim de Nazaré. Além disso, participarão crianças atendidas pelos projetos sociais da Basílica Santuário, de escolas e paróquias.

Segundo a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), com dados do Dieese, a estimativa de público é em torno de 250 mil pessoas, entre crianças e adultos, principalmente idosos. A primeira Romaria das Crianças foi realizada em 21 de outubro de 1990, com cerca de 1.500 participantes.

"Assim como todas as procissões até agora superaram a expectativa de público, essa é nossa expectativa para este domingo. Para nós é a romaria da família e consideramos uma das maiores. Pedimos apenas muita atenção com as crianças, para não se perderem, se possível leve sua criança com uma identificação, e bastante hidratação", afirmou Antônio Sousa.

Confira a programação:

Romaria das Crianças

Data: 15 de outubro (domingo)

Local: Saída da Praça Santuário

Horário: 8h