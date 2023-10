Círio 2023: confira quais são os desvios de ônibus programados para a Romaria das Crianças

Como neste neste domingo (15), a partir das 8h, acontecerá a Romaria das Crianças, no Centro de Belem, como parte do Círio 2023, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), determinou o desvio dos itinerários das linhas de ônibus que operam nas vias do percurso dessa procissão. A romaria sairá da avenida Nazaré, entre a travessa 14 de Março e a avenida Generalíssimo Deodoro. O percurso seguirá pela avenida Nazaré, travessa 14 de Março, avenida Governador José Malcher, travessa Dr. Moraes e avenida Nazaré, até a Basílica.

Assim, como informa a Semob, serão desviados provisoriamente os itinerários das linhas de ônibus que operam nos trechos que serão interditados para a procissão, a partir das 6h do domingo (15).

Orientação

Os agentes de transporte irão orientar motoristas e passageiros sobre a mudança provisória dos itinerários das linhas de ônibus. As equipes ficarão posicionadas na avenida Governador José Malcher com a travessa 9 de Janeiro; avenida Gentil Bittencourt com travessa Quintino Bocaiúva e na rua Gama Abreu com avenida Presidente Vargas.

Confira os desvios dos itinerários durante a Romaria das Crianças:

As linhas que operam via Rua Gama Abreu ou Av. Pte. Vargas / Av. Nazaré / Av. Magalhães Barata/ Av. Almirante Barroso, farão: Av. Pte. Vargas ou Rua Gama Abreu, Av. Serzedelo Corrêa, Av. Gentil Bittencourt, Av. José Bonifácio, Av. Almirante Barroso, a destino.

As linhas que operam via Av. Gentil Bittencourt/ Tv. Quintino Bocaiúva/ Av. Nazaré/ Tv. 14 de Março, farão: Av. Gentil Bittencourt, Tv. 14 de Abril, Av. Gov. José Malcher, Tv. 09 de Janeiro, Rua João Balbi, Tv. 14 de Março, a destino.

As linhas que operam via Av. Gentil Bittencourt/ Tv. Quintino Bocaiúva/ Av. Nazaré/ Av. Magalhães Barata, farão: Av. Gentil Bittencourt, Av. José Bonifácio, a destino.

As linhas Guamá-Montepio e Guamá-Ver-O-Peso, no sentido Centro-Bairro, farão: Rua dos Mundurucus, Tv. Quintino Bocaiúva, Av. Gentil Bittencourt, Tv. Castelo Branco, a destino.

A linha Bengui/Marex – Centro, no sentido Centro-Bairro, farão: Rua dos Mundurucus, Tv. Quintino Bocaiúva, Av. Gentil Bittencourt, Tv. 14 de Abril, Av. Gov. José Malcher, Tv. 09 de Janeiro, Rua João Balbi, T. D. Romualdo de Seixas, a destino.

As linhas que operam via Av. Gov. José Malcher / Av. Assis de Vasconcelos / Av. Marechal

Hermes, farão: Av. Gov. José Malcher, Tv. 09 de Janeiro, Rua João Balbi, Av. Visconde de Souza Franco, Av. Marechal Hermes, a destino.

As linhas que operam via Av. Gov. José Malcher / Av. Visconde de Souza Franco, farão: Av. Gov. José Malcher, Tv. 09 de Janeiro, Rua João Balbi, Av. Visconde de Souza Franco, a destino.

As linhas Pedreira – Nazaré, no sentido Bairro - Centro, farão: Av. Alcindo Cacela, Rua João Balbi, Av. Visconde de Souza Franco, a destino.

As linhas E. Marex – Arsenal e Sacramenta – Nazaré, nos sentidos Bairro - Centro, farão: Av. Generalíssimo Deodoro, Rua João Balbi, Av. Visconde de Souza Franco, Av. Marechal Hermes, a destino.

A linha Alcindo Cacela (José Malcher), no sentido Centro – Bairro, fará: Rua Diogo Moia, Av. Alcindo Cacela, Rua Domingos Marreiros, Tv. Castelo Branco, Av. Magalhães Barata, Av. Almirante Barroso, a destino.

A linha UFPA – Pe. Eutíquio, no sentido Centro – UFPA, fará: Rua Domingos Marreiros, Tv. Castelo Branco, Av. Conselheiro Furtado, Av. Alcindo Cacela, a destino.

A linha Guamá – Pátio Belém e Marituba – Doca, no sentido Centro – Bairro, farão: Av. Generalíssimo Deodoro, Rua Boaventura da Silva, Tv. 03 de Maio, Av. Gentil Bittencourt, a destino.

A Cremação I – Estrada Nova, no sentido Centro – Bairro, fará: Rua Diogo Moia, Av. Alcindo Cacela, Rua Domingos Marreiros, Tv. Castelo Branco, Av. Conselheiro Furtado, Av. Alcindo Cacela, a destino.

A linha Djalma Dutra, fará: Sentido Bairro – Centro: Av. Generalíssimo Deodoro, Rua Boaventura da Silva, Tv.03 de Maio, Av. Conselheiro Furtado, a destino. Sentido Centro - Bairro: Rua dos Mundurucus, Tv. Quintino Bocaiúva, Av. Gentil Bittencourt, Tv. 14 de Abril, Av. Gov. José Malcher, Tv. 09 de Janeiro, Rua João Balbi, Tv. D. Romualdo de Seixas, a destino.