Círio 2023: Romaria da Juventude será realizada na tarde deste sábado (14), em Belém

Jovens das paróquias e comunidades da Arquidiocese de Belém, com organização da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), promoverão, neste sábado (14), às 16 horas, a 21ª Romaria da Juventude. A estimativa é que a romaria reúna aproximadamente 35 mil jovens.

Essa romaria é uma das duas procissões oficiais que todos os anos têm um percurso diferente, sendo, também, uma das mais animadas, conforme explicou a Assessoria de Comunicação da DFN. Este ano a romaria sairá da Paróquia São João Paulo II, no bairro Souza, com chegada à Praça Santuário.

A missa que antecede começa por volta de 15 horas e será presidida por Dom Antônio de Assis Ribeiro, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém. A procissão percorrerá as avenidas João Paulo II, Ceará, Governador José Malcher, Generalíssimo Deodoro e Nazaré, até chegar à Praça Santuário, com um percurso que deverá ter duração de duas horas, aproximadamente, encerrando por volta de 18 horas, com missa na Basílica Santuário presidida por Dom João Muniz Alves, bispo da diocese do Xingu, em Altamira. A decoração do carro berlinda será de Simone Cosme.

LEIA MAIS:

A Romaria da Juventude é um momento para os jovens homenagearem Nossa Senhora de Nazaré e, com isso, a Diretoria da Festa e a Arquidiocese de Belém procuram contribuir para conscientizar o respeito do tema da juventude, a importância dela para a Igreja e os processos de evangelização que precisam ser percorridos e que são tão importantes na preparação para o Círio. Ela iniciou em 2001, com a procissão saindo da Comunidade São Braz.

Confira a programação:

Romaria da Juventude (14 de outubro)

Local: Paróquia São João Paulo II

Missa: 15h

Saída: 16h

Percurso: avenidas João Paulo II, Ceará, Governador José Malcher, Generalíssimo Deodoro e Nazaré, até chegar à Praça Santuário.