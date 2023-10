Círio 2023: Ciclo Romaria será realizada neste sábado, a partir das 8 horas, em Belém

Oitava romaria do calendário oficial do Círio 2023, a Ciclo Romaria será realizada neste sábado (14), a partir das 8 horas. A decoração do carro berlinda será de Simone Cosme. Criada em 2004, a pedido da Federação dos Ciclistas do Estado do Pará e da Associação dos Ciclistas de Icoaraci, a estimativa de público é de 10 mil pessoas, entre ciclistas e devotos, acompanhando a passagem da romaria. As informações são da Assessoria de Comunicação da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN).

O trajeto sairá da Praça Santuário e passará por diversas avenidas e travessas até voltar para a Praça Santuário. O percurso é de 14 km. A previsão de conclusão da procissão é de aproximadamente duas horas. As bicicletas que se destacarem na decoração e criatividade inspirada em Nossa Senhora de Nazaré serão premiadas pela Diretoria da Festa de Nazaré, assim como a premiação para o grupo de pedal mais animado.

LEIA TAMBÉM:

Conheço o percurso da Ciclo Romaria

Percurso da Ciclo Romaria: Praça Santuário, avenida Nazaré, avenida José Bonifácio, avenida José Malcher, travessa 9 de Janeiro, travessa Antônio Barreto, Doca, Domingos Marreiros, avenida Alcindo Cacela, avenida José Malcher, travessa Dr. Moraes, Braz de Aguiar, Serzedelo Corrêa, avenida Gentil Bittencourt, 3 de maio, avenida Conselheiro Furtado, avenida Generalíssimo Deodoro, Caripunas, Quintino Bocaiúva e retorno na Av. Nazaré, rumo à Praça Santuário.