Círio 2023: Romaria Rodoviária já percorreu 12 km; público estimado é de 350 mil pessoas

Centenas de pessoas acompanham na manhã deste sábado, 7, a Romaria Rodoviária. Os fiéis passam pela Imagem Peregrina da Virgem de Nossa Senhora de Nazaré, demonstrando uma felicidade enorme, principalmente para os que moram ao longo do percurso. Nesse momento, a imagem peregrina entra na avenida Augusto Montenegro. A Romaria já percorreu 12 km dos 24 totais da procissão.

Na sequência da Romaria Rodoviária, ocorre a Romaria Fluvial, conhecida como Círio Fluvial, na Baía do Guajará, às 9h. Antes, às 7h30, o núncio apostólico no Brasil, dom Giambattista Diquattro, presidirá missa na presença dos devotos. Embarcações conduzirão a Imagem Peregrina em um percurso de 10 milhas marítimas, em torno de 18,5 quilômetros. Essa procissão sobre as águas em plena Amazônia, com cerca de 50 mil pessoas, deverá ser cumprida em duas horas.

Cerca de 350 mil pessoas acompanham a Romaria Rodoviária, segundo estimativas (Ivan Duarte)