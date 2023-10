Círio 2023: Imagem Peregrina chega até o Trapiche de Icoaraci para Romaria Fluvial

Após um percurso de 24 quilômetros com cerca de 350 mil fiéis reunidos, entre homenagens e muitas emoções, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré chega até o Trapiche de Icoaraci. Logo em seguida, haverá uma missa celebrada por Dom Alberto Taveira para dar início ao Círio Fluvial.

Vale destacar que um efetivo de 1.095 militares do Exército Brasileiro reforçará a segurança dos romeiros e a fluidez durante o Círio Fluvial, Trasladação e a Grande Romaria, como divulgado pelo Comando Militar do Norte (CMN). Já a Marinha contará com mais de 600 militares atuando durante as peregrinações.

Durante o Círio Fluvial, na manhã deste sábado (7), o Ferry Boat “Marechal Bittencourt”, do 8ª Batalhão de Suprimento de Selva (8º B Sup Sl), será um ponto de apoio à equipe de saúde. Uma base para posto médico com estrutura será montada e composta por 30 profissionais. Entre eles, médicos e enfermeiros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Cruz Vermelha. E ainda, terá a capacidade para 20 leitos.

Romaria Fluvial Tarso Sarraf/O Liberal Tarso Sarraf/O Liberal Ivan Duarte/O Liberal Ivan Duarte/O Liberal Ivan Duarte/O Liberal Ivan Duarte/O Liberal Ivan Duarte/O Liberal Ivan Duarte/O Liberal