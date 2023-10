Círio 2023: Estação das Docas funciona em horário especial neste fim de semana; confira

Com a chegada do Círio de Nazaré, alguns locais vão funcionar em horários diferentes do habitual em Belém. A Estação das Docas, um dos pontos mais visitados da capital, e que nessa época também serve de ponto de encontro de centenas de romeiros desta manifestação religiosa, está nessa lista e contará com programações especiais. No sábado (07) o espaço abrirá de 6h às 15h, já no domingo de Círio (08) o local funcionará de 11h30 à meia-noite.

No sábado, dia 7, a Estação abrirá às seis da manhã para receber os devotos que desejam acompanhar o Círio Fluvial da orla do complexo. Estarão disponíveis ao público a orla dos armazéns 1 e 2, do Terminal Fluvial e do Anfiteatro Pedro Nolasco. Para deixar o momento ainda mais especial, a Estação receberá o Projeto "Toca Pará", com shows gratuitos de Sonora Lounge, às 9h; Canto do Norte Viola e Fé, às 10h; e Black Jack, às 11h. As apresentações irão ocorrer entre os armazéns 1 e 2.

No domingo de Círio, dia 8 de outubro, o espaço turístico estará em pleno funcionamento de 11h30 da manhã à meia-noite, oferecendo aos visitantes a oportunidade de conhecer a gastronomia local em seu mix de restaurantes tanto no almoço, quanto no horário do jantar. No domingo, a Estação também receberá as apresentações musicais do projeto "Toca Pará": às 17h com a Banda Marapuama; às 18h, o Carimbó Coletivo Cunhatã; às 19h, Tio Chico S/A; às 20h, Priscila Morenno; às 21h Bella Portugal e às 21h30 o Mestre Curica.

Para quem escolher o complexo como passeio turístico neste Círio, além do mix de restaurantes, lojas e quiosques, da paisagem amazônica com direito a pôr do sol na Baía do Guajará, pode ainda aproveitar atrativos como a exposição fotográfica “De volta ao colo de Mãe” que tem a realização da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré, no armazém 2.

Serviço

Endereço: Estação das Docas - Av. Boulevard Castilhos França SN, Campina - Belém PA

- A partir do próximo dia 9 deste mês o horário de funcionamento da Estação das Docas volta ao normal. De segunda a quinta das 10h às 23h. Sextas e sábado das 10h à meia-noite e aos domingos das 10h às 23h.

Funcionamento no fim de semana do Círio 2023

- 07/10 (sábado) - 6h às 15h (Excepcionalmente)

- 08/10 (domingo) - 11h30 à meia-noite (Excepcionalmente)