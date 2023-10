Círio 2023: BR-316 terá retorno exclusivo para o Traslado para Ananindeua e Marituba

A pedido da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM) vai abrir, nesta sexta-feira (6), um retorno exclusivo no KM 5 da BR-316. O objetivo é garantir a passagem dos carros da procissão, que precisarão cruzar​ a rodovia durante a realização do Traslado da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré para Ananindeua e Marituba.

A abertura do retorno vai garantir que o comboio do veículo que transporta a Imagem Peregrina, quando vier no sentido Belém-Marituba, possa cruzar a rodovia, passando pelo canteiro central e pistas do BRT Metropolitano. Após a procissão, o retorno será fechado. Por conta da romaria, não haverá atividade de obras da BR-316 nesta sexta-feira (6).

“O retorno será aberto excepcionalmente para o Traslado da Imagem Peregrina. A medida atende um pedido da Diretoria da Festa de Nazaré e Polícia Rodoviária Federal, com o objetivo de facilitar o trajeto da procissão e garantir maior segurança a todos na BR-316”, afirma o diretor-geral do NGTM, Eduardo Ribeiro.

O Traslado para Ananindeua e Marituba é uma das maiores procissões da festividade, tem um trajeto de 53 quilômetros, realizado em aproximadamente 10 horas. Parte desse percurso passa pela rodovia BR-316, que recebeu essa semana uma sinalização para orientação aos romeiros.