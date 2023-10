Círio 2023: após atraso de 45 minutos, Trasladação começa com avenida Nazaré lotada de devotos

A Trasladação 2023 teve um início emocionante, mesmo com um atraso de 45 minutos na aguardada romaria, neste sábado (07). A avenida Nazaré, um dos principais pontos de partida da procissão, estava repleta de devotos ansiosos para testemunhar e participar do evento religioso. A procissão iniciou por volta das 18h15, com mais de um milhão de pessoas.

O atraso teria ocorrido porque “soltou o ferro de atrelamento de uma estação”, segundo a assessoria de imprensa do Círio de Nazaré, e garantiram que o problema teria sido resolvido, fazendo com que a romaria se iniciasse às 18h16.

Mas por volta das 18h41 imagens e vídeos mostrando que a Berlinda estava estagnada na Avenida Nazaré, próximo a Generalíssimo, começaram a circular nas redes sociais. A assessoria explicou, que “a emenda da corda com os anéis de ferro que soltou algumas estações”.

Ainda de acordo com a assessoria, duas estações a corda não está atrelada à Berlinda. “A emenda feita que não aguentou a força. Não tem a ver com a corda”, continuou. “Vamos resolver para amanhã”, garantiu sobre o Círio de Nazaré, acrescentando que ainda existem três estações atreladas, de cinco ao todo.

Este ano, a expectativa dos fiéis estava ainda mais alta devido às restrições relacionadas à pandemia que afetaram os eventos do Círio de Nazaré nos anos anteriores. Um grupo de músicos decidiu fazer uma homenagem à Santa e realizaram uma pequena orquestra com cânticos marianos para esperar a Imagem Peregrina passar. Assista!