Círio 2022: nova vistoria no parque de diversões do Arraial de Nazaré será realizada pelos bombeiros

Uma nova vistoria foi realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), na tarde desta quinta-feira (29), para liberação do parque do Arraial de Nazaré. No segundo momento da avaliação, foi constatado que dois brinquedos ainda necessitam de ajustes para, assim, ser feita a liberação do espaço ao público. Entre as 10h e 10h30 desta sexta-feira (30), mais uma inspeção será feita para avaliar os equipamentos.

Em entrevista à Redação Integrada de O Liberal, o sub-diretor de serviços técnicos do CBMPA, major Raimundo Moura, garantiu que, após mais uma fase da avaliação, o parque funcionará normalmente na noite de sexta-feira (30). A autorização será feita mediante a confirmação de segurança dos brinquedos vistoriados.

“Alguns itens foram corrigidos [nos brinquedos], mas alguns outros ficaram pendentes para serem vistoriados e testados amanhã. Parece que um deles não vai ficar pronto até amanhã, mas vai ser verificada a situação do outro. Estando ok, amanhã a noite tá liberado o funcionamento”, disse o major Raimundo.

Para garantir a segurança dos usuários, diversos fatores foram analisados, sendo eles: estabilidade estrutural, o calçamento dos brinquedos, equipamentos de segurança, acesso ao brinquedo, situação da escada de emergência, dentre outros pontos.

“Foram feitos os testes em cada um dos brinquedos, colocamos para funcionar, simulamos uma queda de energia para fazer a retirada manual e outras questões documentais. O que ficou pendente apenas foram algumas placas de sinalização que não estavam dentro do padrão exigido pelo Corpo de Bombeiros. Apenas um brinquedo que faltou apertar os parafusos e exatamente esses dois que foram testados agora à tarde”, finalizou o major.

