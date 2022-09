Círio 2022: imagem peregrina visita a TV Liberal nesta terça (27)

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visitou a TV Liberal, localizada na avenida Nazaré, na manhã desta terça-feira (27). A programação faz parte do calendário de visitas que a padroeira da Amazônia percorre ao longo do processo de preparação para o Círio. O momento foi marcado pela emoção dos devotos ao reencontrar a representação da Mãe de Jesus, depois de dois anos sem a festa no formato tradicional devido à pandemia de covid-19. No último dia 21 deste mês, a sede do Grupo Liberal, na avenida Romulo Maiorana, bairro do Marco, também foi agraciada com a visita da imagem, com uma missa para os colabores.

O evento começou por volta das 10h10 e a santa foi levada pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN). O ícone da fé mariana foi recebido por cânticos do Coral da Guarda de Nazaré e celebrado pelos colaboradores, que louvaram e agradeceram as graças alcançadas. Após a bênção, a Imagem Peregrina seguiu conduzida visitando os outros setores da empresa, onde todos conseguiram ter espaço para fotos e mais preces.

A vice-presidente do Grupo Liberal, Rosângela Maiorana, pôde conduzir a santa com as próprias mãos durante a visita (Igor Mota / O Liberal)

A oração foi feita por um padre. Durante a reflexão, ele enfatizou a importância de retornar com a programação da festa. “Vivemos esse tempo de medo, em que a morte estava próxima de nós, e como vimos que é importante o contato com quem a gente ama, o quanto a nossa fé foi fundamental para nos dar forças. Hoje podemos estar juntos aqui, com a imagem, para celebrarmos a vida, a família, a nossa fé”, disse o sacerdote.

O momento foi de especial emoção para a vice-presidente do Grupo Liberal, Rosângela Maiorana. De acordo com ela, a expectativa é grande para retornar a vivenciar o que as romarias proporcionam. “É uma sensação de muita gratidão, de poder celebrar o Círio depois desses dois anos tristes para todo mundo. Gratidão também por a gente poder hoje estar recebendo a Imagem de Nossa Senhora”, contou.

Além da visita da imagem peregrina, os colaboradores da TV Liberal também participaram de uma celebração com a presença da santa (Igor Mota / O Liberal)

A tradição da festa religiosa é antiga e muito esperada pela família da Rosângela, que tem uma lembrança afetiva muito especial. “Desde criança minha mãe acompanhava o Círio e a gente esperava a chegada dela [da santa]. Desde que eu me entendo, acompanho. Então, voltar a celebrar Nossa Senhora durante a procissão, para mim, é um momento de muita emoção. Estou ansiosa”, afirmou.

Retornar ao formato original também é muito esperado para Jonathan Coimbra, editor da Tv Liberal, que passou um ano e meio longe da cidade a trabalho, sem poder sentir o clima do segundo domingo de outubro. “É gratificante estar tão perto de Nossa Senhora, receber todo esse carinho que não tem explicação. Estou nos preparativos e minha expectativa é maior por voltar à Belém para poder passar o Círio”, destacou.