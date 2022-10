Círio 2022: campanha do TRT alerta sobre o trabalho infantil durante as romarias

Durante as romarias do Círio de Nazaré, uma campanha do Tribunal Reguional do Trabalho da 8ª Região (TRT), visando conscientizar a sociedade sobre o trabalho infantil, trará ações educativas aos participantes das procissões. A campanha, que terá a primeira ação durante a romaria do Traslado para Ananindeua, na próxima sexta-feira (7), é uma iniciativa da Comissão de de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem, trazendo como tema "Maria, Mãe e Mestra, desperta nas crianças e nos adolescentes o interesse pelo saber e pela educação transformadora de suas realidades”.

A mobilização também tem a pretensão de arrecadar material escolar (lápis, caneta, caderno e papel-A4) e coletar celulares, tablets ou computadores (usados ou não), para doação a crianças e adolescentes de baixa renda. Essa é uma forma de contribuir com seus estudos e para sua permanência na escola, segundo o TRT.

Dentre as outras iniciativas está palestras e debates sobre temas variados, que estimulam as crianças à busca de novos saberes, inclusive sobre o combate ao trabalho infantil, indispensáveis à transformação de suas realidades.

Há 7 anos o projeto é realizado pela instituição durante a quadra nazarena. Diante dos resultados obtidos, em 2017, a mobilização foi declarada como ação oficial da Comissão de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e do Conselho Superios da Justiça do Trabalho (CSJT).

Confira a programação da campanha durante o Círio:

07/10 - Traslado Belém-Ananindeua - alunos (crianças e adolescentes) de escolas públicas, assim como grupos comunitários parceiros estarão portando desenhos de celular, tablet, computador e de lápis coloridos, nas cores do catavento de cinco pontas, símbolo mundial de combate ao trabalho infantil, além de faixas, e uso de camisas da campanha.

08/10 - Romaria Rodoviária - grupos de pessoas de comunidades parceiras estarão portando desenhos de celular, tablet, computador e de lápis coloridos, nas cores do catavento de cinco pontas, símbolo mundial decombate ao trabalho infantil, além de faixas, e uso de camisas da Campanha.

08/10 – Participação da Campanha no Arrastão Cultural do Círio/2022 realizado pelo Instituto Arraial do Pavulagem.

08/10 - Trasladação - um pelotão de pessoas (crianças, adolescentes, jovens e famílias) estará na procissão, portando os elementos representativos da Campanha.

09/10 - Círio de N. Sra. de Nazaré - distribuição de ventarolas tratando sobre o tema da Campanha.

15/10 - Ciclo Romaria - grupos de ciclistas estarão unidos em oração pelos direitos das crianças e adolescentes, usando a camisa da Campanha.

15/10 - Romaria da Juventude - participação na Missa em homenagem à "Maria, Mãe e Mestra" e na Romaria.

16/10 - Romaria das Crianças - distribuição de lápis (símbolo da Campanha), contendo imagem da mascote da Campanha.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)