Círio 2022: devotos de Nossa Senhora de Nazaré participam do primeiro Traslado dos Carros

Centenas de devotos de Nossa Senhora de Nazaré participaram, na noite desta quarta-feira (5), da primeira romaria oficial do Círio 2022: o Traslado dos Carros. A procissão tem a participação da Imagem Peregrina no carro berlinda. O cortejo iniciou às 20h, em frente à Basílica Santuário, com destino até a Companhia Docas do Pará (CDP).

O cortejo já era realizado há alguns anos, mas virou romaria oficial do Círio em 2019. Por conta da pandemia, saiu oficialmente pela primeira vez em 2022. Nesta procissão são transportados o Carro de Plácido, Barca dos Escoteiros, Barca Nova, quatro Carros dos Anjos, Cesto de Promessas, Barca com Velas, Barca Portuguesa, Barca com Remos, Carro Dom Fuas, Carro da Saúde e Carro da Sagrada Família.

Os devotos percorreram cerca de 5 quilômetros pelas seguintes vias: travessa 14 de Março, travessa Antônio Barreto, avenida Visconde de Souza Franco (Doca), rua Marechal Hermes, praça Pedro Teixeira até chegar ao galpão da CDP. A ideia da nova procissão foi sugerida pelo Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, juntamente com a Diretoria da Festa.