Círio 2022: pedal reúne devotos em peregrinação a Castanhal nesta quinta

A fé e a preparação para o Círio de Nazaré reunirão um grupo de ciclistas nesta quinta-feira (6) no “Pedal Ciclo Romaria 2022”. Eles partirão de Belém rumo a Castanhal, como forma de homenagear a padroeira da Amazônia. A concentração para a saída do trajeto será às 5h, na avenida Duque de Caxias com a travessa Lomas Valentina, no bairro do Marco, em Belém. O evento é aberto ao público e é realizado desde 2016.

No total, serão mais de 50 quilômetros percorridos, reunindo cerca de 60 ciclistas já confirmados no evento. A previsão para chegada em Castanhal é para às 11h, conforme conta o organizador do pedal, Mauro Chermont. Para ele e todos os participantes pedalar é um prazer, e a Ciclo Romaria é uma forma de expressão a devoção mariana.

“A Ciclo Romaria começou em Castanhal e os ciclistas mais antigos já participam desde o começo. Nós, aqui de Belém, Ananindeua e outros, nos reunimos este ano e vamos nesse desafio, lógico, todo oficializado com os órgãos competentes, no caso, a PRF”, disse Mauro.

"O principal objetivo do pedal é a união cada vez mais dos ciclistas do Pará, homenagear Nossa Senhora e agradecer. E que Ela continue a nos proteger. A ciclo Romaria é algo espetacular de emoção, alegria, de satisfação", complementou,

Durante todo o trajeto, os devotos farão paradas para descanso, além de momentos para alimentação e hidratação. Já o retorno para Belém está previsto para às 16h, onde o grupo partirá de Castanhal com destino à Basílica Santuário de Nazaré.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)