Círio 2022: campanha do Hemopa convoca voluntários para doação de sangue no próximo sábado

No próximo sábado (8), a Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) realizará a campanha de incentivo à doação de sangue alusiva ao Círio de Nazaré. A ação conta com o tema “Que o Círio de Nazaré seja marcado com amor ao próximo. Doe sangue. Salve vidas”. O funcionamento para realizar a coleta de sangue, na sede do Hemopa e na Unidade de Coleta Castanheira, será das 7h30 às 15h.

O propósito da mobilização é manter a regularidade do estoque de sangue para o atendimento da demanda transfusional, especialmente, nos 15 dias de festa nazarena — quando Belém recebe grande número de turistas.

A gerente de Captação de Doadores, a assistente social Juciara Farias, destaca que o Círio é uma oportunidade a mais para que os voluntários realizem a doação. "É uma forma de demonstrar seu amor e sua fé a Nossa Senhora de Nazaré, através desse gesto humanitário e de puro amor ao seu próximo. Estamos bem otimistas. Esperamos pelas suas doações de sangue”, afirmou Juciara.

Decoração nazarena

Para incentivar a doação de sangue, em especial, neste período, o Hemopa dispõe de ambiente com referência ao Círio de Nazaré. O Hemocentro apresenta um altar decorado com a imagem da Virgem de Nazaré na entrada de acesso ao prédio da sede, onde muitos devotos aproveitam a oportunidade para fazer orações e agradecer graças alcançadas.

Ações ao longo da semana

Para reforçar o estoque, uma ação foi realizada nesta quarta-feira (5), no Hospital Ophir Loyola (HOL). Durante a mobilização, 132 pessoas compareceram, resultando em 93 bolsas de sangue coletadas. Destas doações, em torno de 372 pacientes internados na rede hospitalar serão beneficiados.

Já nesta quinta-feira (6), a ação será na Estação Cidadania de Icoaraci, localizada na avenida Lopo de Castro, nº 78, bairro Cruzeiro. Será das 7h às 15h. A previsão é que 100 voluntários compareçam no local.

Para doar sangue é preciso:

- Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam estar acompanhados de responsável legal);

- Ter mais de 50 quilos;

- Estar bem alimentado (não pode estar em jejum);

- Dormir pelo menos 6 h nas 24h anteriores à doação;

- Não ingerir bebida alcoólica 12h antes da doação;

- Ter intervalo entre doações de dois meses para homens e três meses para mulheres;

- Quem se vacinou contra a covid-19 pode doar sangue, sendo necessário um intervalo de dois dias após cada dose para quem recebeu a vacina Coronavac, e sete dias para quem recebeu as demais vacinas.

