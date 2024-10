Ciclistas marcam presença para no Traslado para Ananindeua e Marituba

Desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (11), diversos devotos que acompanham a romaria de bicicleta já se concentravam na Praça Santuário aguardando o início do Traslado, vindos de diversas partes da Região Metropolitana de Belém. A romaria do Traslado para Ananindeua e Marituba é uma das mais aguardadas pelos fieis, principalmente para aqueles que fazem todo o percurso de 52 quilômetros sobre duas rodas.

O aposentado Ulisses Sirotheau, de 65 anos, que veio de Ananindeua até a Praça Santuário de bicicleta, contou que partiu de sua casa até a praça desde essa madrugada, às 4h , levando cerca de 2 horas para chegar à Basílica.

“Eu saí às 4h da manhã e levei 2 horas e 10 minutos para chegar. Ir de bicicleta é algo perfeito. Eu faço isso todos os anos, desde quando começou essa tradição de acompanhar o Traslado de bicicleta. Eu faço isso por gratidão a Nossa Senhora. Eu volto de bicicleta também e faço 10 horas, às vezes 12 horas, pois eu vou até final da romaria”, celebrou o romeiro de Ananindeua.

O autônomo João Santos, explicou que já faz o percurso do Traslado de bicicleta a 16 anos, em pagamento a uma promessa para a saúde de seu filho. “A história é que meu filho estava com H. pylori. Ele estava muito ruim, aí eu pedi para a Nossa Senhora. Agora estou a 16 anos já cumprindo essa promessa para ele. É muito gratificante estar todo ano pagando essa promessa para o meu filho”, disse João Santos.