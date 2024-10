‘Mar de ciclistas’ na Av. Almirante Barroso ganha destaque no Traslado para Ananindeua e Marituba

Diversos grupos de ciclistas acompanham a romaria do Traslado para Ananindeua e Marituba ao longo da Avenida Almirante Barroso, em meio aos ipês floridos no canteiro central da via, embelezando ainda mais a maior romaria do Círio. Eles partiram desde o início na Praça Santuário com o objetivo de seguir pelos 52,6 km de extensão da romaria, com uma duração estimada de 10 horas.

Ciclistas fazem percurso do Traslado para Ananindeua no trajeto pero do viaduto do entrocamento (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Ao longo da avenida, tanto na pista quanto no trecho destinado aos ônibus do BRT, um mar de devotos percorrem de bicicleta o trajeto feito pela Imagem Peregrina de Nossa Senhora durante o Traslado para Ananindeua e Marituba. Entre paradas para descansar e se refrescar com água, os ciclistas seguem na devoção de acompanhar a romaria sobre duas rodas.