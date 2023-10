Chef paraense Solange Saboia é convidada de marca nacional no Círio de Nazaré

No próximo domingo (08), o Círio de Nazaré, maior festividade religiosa do país, será mais uma vez centro de atenção de paraenses, fiéis e turistas. Neste ano, o evento estima receber aproximadamente 2,5 milhões de romeiros e ser ainda mais especial com a tradição centenária de celebração da fé e cultura.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Círio 2023: produzido em Abaetetuba, brinquedo de miriti faz parte da história do Círio de Nazaré]]

Durante o evento tradicional no Pará, a chef especializada em cozinha regional Solange Saboia se une à marca Primor na ‘Casa Primor’, espaço no Edifício Manoel Pinto da Silva para apoio aos jornalistas e comunicadores que trabalham na cobertura da festividade.

https://www.oliberal.com/?q=novela+

A paraense é uma das representantes e servirá o buffet com comidas regionais e tradicionais na data, além de oferecer dicas para o tão esperado almoço do Círio. Além disso, o espaço também servirá de apoio durante a trasladação, realizada na véspera da celebração (07) e no Círio (08).

“É uma marca empenhada em manter viva as tradições regionais, valoriza o que o Círio tem de mais rico: as histórias das pessoas e quem ajuda a reverberar essas histórias, mantendo a festa cada vez mais viva”, diz Camille Lau, diretora de marketing da Primor.

Círio de Nazaré 2023

O Círio, maior manifestação cultural e religiosa do Pará, acontece neste final de semana, no sábado (07) e domingo (08). Cerca de 2,5 milhões de romeiros e fiéis são esperados na celebração da fé neste ano durante a marca de mais um século de tradição.

A festividade religiosa teve origem no século XVII, quando a imagem de Nossa Senhora de Nazaré foi encontrada às margens do rio Guamá e, desde então, é um dos eventos mais esperados do ano.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)