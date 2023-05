Centenas de fiéis participam de evento em Goiânia com a presença da Imagem Peregrina

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré está em Goiânia, capital de Goiás, para participar do evento Totus Tuus. O encontro mariano é considerado o maior do Centro-Oeste e, neste sábado (27), reuniu centenas de fiéis na Goiânia Arena. A programação contou com a presença da cantora paraense Liah Soares, que homenageou a Virgem Santa ao som de Vós Sois o Lírio Mimoso.

A abertura dos portões do evento foi às 11h, mas a Imagem Peregrina chegou ao local somente às 15h. A condução dela foi feita por Antônio Salame, coordenador do Círio 2023; pelo diretor de eventos, Ronaldo Martins; e pelo Padre Francisco Assis de Oliveira, presidente da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN). A chegada do símbolo de fé dos paraenses foi marcada também pela presença de alguns artigos religiosos que fazem parte do Círio, como a corda, puxada pelos devotos, e a berlinda.

A programação seguiu com uma pregação da Dra. Filó, missionária que falou sobre as maravilhas de uma vida com Nossa Senhora. "Fomos chamados a santidade, independente do seu estado civil e, todos os dias, nós temos a oportunidade de sermos santos. Eu preciso da graça, da intercessão. Peço a Nossa Senhora para rezar o terço e interceder por mim para que eu seja santa”, refletiu.

Totus Tuus

A 7ª edição do evento é uma celebração da fé católica, organizado pela Associação Assunção, Arquidiocese de Goiânia e Paróquia Nossa Senhora da Assunção. A expectativa era reunir milhares de pessoas, com caravanas de diversas partes do país.

“É a primeira vez que levamos a Imagem para este evento. Nosso objetivo com essas peregrinações de Nossa Senhora por todo o Brasil é a evangelização e a propagação da devoção mariana, despertando a certeza da intercessão de Nossa Senhora e reunindo fiéis católicos de todas as idades e de todos os locais para conhecerem o nosso Círio de Nazaré”, conta Antônio Salame, coordenador do Círio 2023.

O principal propósito da programação do Totus Tuus é fortalecer a fé dos participantes e despertar neles um compromisso maior com a Igreja e com a sociedade. Em 2022, a imagem de Nossa Senhora de Fátima veio diretamente de Fátima - Portugal para estar presente no evento, que reuniu mais de 15 mil fiéis em um único dia.