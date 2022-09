Cartaz do Círio de Nazaré é tradição para devotos e traz a presença de Maria ao lar dos paraenses

Uma das tradições mais antigas e conhecidas do Círio de Nazaré é fixar o cartaz com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré nas portas e janelas das residências. A peça não somente enfeita a entrada do lar, como dá as “boas-vindas” às visitas e demonstra devoção à Santa. A professora aposentada Maria Célia de Assis, de 77 anos, que mora em Belém, no bairro da Cidade Velha, todos os anos decora portão de casa com o cartaz de Nossa Senhora. Neste ano, o exemplar ganhou um significado maior: a única lembrança de uma “amiga-irmã” - como ela a chama - que partiu no mês de setembro.

Há mais de 40 anos, dona Maria Célia recebia como presente da amiga - que era artesã - um cartaz do Círio customizado. Em 2022, a professora aposentada não conseguiu ganhar o mimo a tempo, porque a conhecida faleceu antes da entrega, no último dia 5 de setembro, após um aneurisma cerebral.

Foi, então, que o filho da artesã decidiu fazer uma surpresa para que Maria Célia pudesse manter a tradição de enfeitar a porta de casa com o cartaz do Círio 2022, e ainda guardar uma recordação da amiga: a entregou o que estava pendurado no portão da residência da mãe.

“Colocar o cartaz é mostrar a todos que vem em casa a nossa fé. Essa emoção de termos a Nazinha mais perto. Eu fico feliz em ver que as pessoas estão felizes em ver a Santinha aqui em casa”, iniciou a aposentada. “Então, quando o filho dela, muito delicadamente, perguntou se eu queria [o cartaz da mãe dele], eu respondi que “sim”. É uma recordação da minha amiga, que vai ficar eternamente comigo. Quando eu olho para o cartaz, estou vendo minha amiga”, diz, emocionada.

Após o domingo de Círio, dona Maria Célia tinha o costume de retirar o cartaz da porta da residência e presentear algum amigo ou familiar com a peça. A imagem de Nossa Senhora de Nazaré já enfeitou lares em São Paulo, Manaus e Recife, segundo a aposentada. Mas neste Círio 2022 a professora aposentada irá fazer diferente e vai guardar o cartaz que ganhou como memória viva da amiga que faleceu.

Devoção que ultrapassa um simples papel

Roberto Souza, que faz parte da diretoria de marketing do Círio, afirma que há muito tempo o cartaz do Círio deixou de ser um objeto de decoração para se tornar uma expressão de amor à Maria. A peça é vista como um elo de ligação material entre a devoção destinada a Santa e o carinho e proteção dado por ela.

“É uma peça que você vê, às vezes, em repartições públicas logo na entrada desse lugar. A gente vê um cartaz fixado em vários locais como várias expressões de fé. Desde aquele cartaz que a pessoa coloca para proteger a sua casa, ou quando viajamos para o interior, observamos umas residenciais antigas, mas as pessoas usam - mesmo os das edições anteriores - como decoração, uma peça religiosa”, explica Roberto sobre a simbologia do cartaz.

Outro ponto que Roberto destaca é que o cartaz do Círio de Nazaré é visto como um dos maiores divulgadores da procissão. Por mais que a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) faça a distribuição e venda das peças, são as comunidades católicas presentes na capital paraense os responsáveis por “levar” Nossa Senhora a todos os cantos. Cerca de 900 mil exemplares foram impressos - elaborados por uma agência de publicidade voluntária - este ano e enfeitam os lares paraenses.

Origem do cartaz do Círio

O primeiro cartaz de divulgação do Círio de Nazaré foi confeccionado em Portugal no ano de 1826. Foi na década de 70 que o cartaz se tornou um dos principais símbolos da festividade nazarena. De acordo com Roberto Souza, inicialmente as peças eram elaboradas artesanalmente, e nos primeiros anos, Nossa Senhora de Nazaré era representada por desenhos.

Atualmente, o cartaz mede 66 cm de altura e 47 cm de largura, mas nem sempre foi assim. Em 2001, foi criado um cartaz na horizontal. Outro detalhe importante que começou a ser inserido a partir de 84 é a imagem fotográfica de Nossa Senhora de Nazaré.

A cada ano, um fotógrafo é escolhido para fazer a foto do cartaz. Este ano, é do Salim Wariss e com ilustração de José Fernandes Fonseca Neto, o Zoca. O cartaz foi apresentado ao público em maio deste ano e trouxe aos fiéis o sentimento do retorno a celebração do Círio de Nazaré, que volta a ser realizado aos moldes tradicionais e convida o público a percorrer novamente o caminho que a Santa percorre.

Segundo Roberto Souza, é retratado nessa arte o percurso do Círio, como um dos principais símbolos da cidade. “Ele quis mostrar para as pessoas que vão ao Círio o que elas podem vê na cidade, o que sentam de emoção passando por dentro da história da cidade. Então, você vê a igreja, o Ver-o-Peso. Basicamente, o caminho que o Círio percorre, passa pela Presidente Vargas, da curva, até chegar na igreja quando se enxerga que é a igreja santuário de Nazaré”, afirmou.