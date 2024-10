Berlinda do Traslado para Ananindeua e Marituba é decorada com Rosas e Dianthus

A decoração da berlinda que levará a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré no Traslado até os municípios de Ananindeua e Marituba, nesta sexta-feira (11/10), é composta por duas espécies de flores (Rosas e Dianthus) e folhagem lipidium, explicou a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN).

Ainda de acordo com a DFN, as flores são usadas em um estilo minimalista para enaltecer mais a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Cada flor representa uma oração e um agradecimento em poder florir a Rainha da Amazônia. “A função das flores é não ser o foco principal da procissão e sim um adorno secundário para enaltecer a beleza e força da Virgem de Nazaré”, detalhou nota da DFN.

Expectativa dos fieis

A expectativa é imensa dos fies na Praça Santuário, no bairro de Nazaré, no qual chegaram cedo e lotaram a área ao redor da Basílica Santuário. O motivo é o Traslado para Ananindeua e Marituba, a segunda das 14 romarias oficiais do Círio, com saída da Basílica Santuário. Ao todo, serão cerca de 10 horas de procissão com 52,3 quilômetros, até chegar à Igreja de Nossa Senhora das Graças, em Ananindeua.