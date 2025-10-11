Capa Jornal Amazônia
Berlinda chega na Estação do Cais do Porto para aguardar imagem peregrina

Previsão de chegada da imagem após Círio Fluvial é para o início da tarde

Gabi Gutierrez
fonte

Berlinda chega para aguardar imagem peregrina (Gabi Gutierrez | O Liberal)

A berlinda que guarda a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré chegou na Escadinha do Cais do Porto, por volta das 10h20 deste sábado (11). A imagem ainda participa do Círio Fluvial, com previsão de desembarcar entre 13h e 14h. O ambiente está tomado por devotos e membros das entidades associadas ao momento desde o início de manhã.

Neste ano, a berlinda foi ornamentada com flores de espécies variadas em tons de rosa que vão do mais suave ao mais forte. A proposta era simbolizar feminilidade, acolhimento e amor materno, características da fé mariana. A berlinda foi recebida pelo corpo de Guardas de Nossa Senhora presente no local, com marinheiros e cadetes de outras forças.

