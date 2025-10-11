Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Círio Fluvial reúne mais de 400 embarcações em meio a homenagens nas águas da baía do Guajará

Durante o trajeto, as embarcações — enfeitadas com balões coloridos, bandeiras e flores — acompanharam a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré

GabrIel Pires
Embarcações fazem uma verdadeira escolta do Garnier, que leva a santa (Foto: Redes sociais)

Mais de 400 embarcações participam, na manhã deste sábado (11), da tradicional Romaria Fluvial do Círio de Nazaré, a quarta das procissões oficiais que compõem a grande celebração da fé paraense. O cortejo teve início às 8h50, partindo do Terminal Hidroviário Turístico de Icoaraci em direção à Escadinha da Estação das Docas, percorrendo as águas da baía do Guajará em um verdadeiro espetáculo de fé e devoção.

Durante o trajeto, as embarcações — enfeitadas com balões coloridos, bandeiras e flores — acompanharam a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, conduzida  pelo Navio Hidroceanográfico “Garnier Sampaio”, que leva o símbolo de devoção maior dos paraenses pelo 25º ano consecutivo.

No entorno, dezenas de outras embarcações formavam uma verdadeira escolta à Padroeira dos paraenses, enquanto os fiéis entoavam cânticos marianos e acenavam emocionados. Jet skis também cortavam as águas, acompanhando o cortejo. Como forma de homenagem, as embarcações buzinavam durante o trajeto.

Segurança

Apenas embarcações previamente cadastradas - identificadas com adesivos e bandeiras fornecidas pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur) - participam da romaria, de acordo com Marinha do Brasil. Todos os ocupantes deverão usar coletes salva-vidas e as embarcações passarão por fiscalização rigorosa de segurança. 

Também haverá um concurso que avaliará ornamentação religiosa, postura da tripulação, cumprimento de regras e segurança na navegação. Mais de 400 militares da Marinha do Brasil atuarão na organização e na coordenação do evento, com emprego de navios, lanchas, embarcações e motos aquáticas. 

