Bendito Encontro lança EP com canções sobre o Círio de Nazaré

O projeto "Bendito Encontro", formado pelos cantores Rhenan Sanches, Jamily Tavares e Felipe Alcântara, lançará um EP com canções sobre o Círio de Nazaré. O novo trabalho apresentado pelo trio chega nas plataformas nesta sexta-feira (8) e conta com seis faixas, incluindo autorais e releituras.

VEJA MAIS

“Esse EP é a conclusão do que viemos preparando todos esses meses, partes em que cada um traz sua originalidade sem perder o foco, que é fazer as pessoas sentirem o Espírito Santo através das canções”, conta Jamily sobre o projeto.

No novo álbum, estão as faixas autorais “Bendito Encontro (É Círio)” - tema oficial do show de abertura e primeiro single do projeto; “Me Levanta e Me Faz Caminhar” e “Mãe Menina de Nazaré”. Também integram o trabalho, as releituras de “É Círio Outra Vez”, do Padre Fábio de Melo; “Templo Vivo” de Diego Fernandes e “Maria de Deus, Senhora Da Paz”, de Ricardo Sá, regravada com a participação do Padre Cavalcante.

O trio musical abriu a programação musical do Círio, no dia 8 de outubro, na praça Santuário, em um show marcado por fé, devoção e vários convidados especiais. O EP, produzido pela LEP Music Brasil, é uma forma de retornar à este momento, que foi de grande importância na carreira de Rhenan Sanches, Jamily Tavares e Felipe Alcântara.

Rhenan revela que ele e os músicos pretendem lançar novos projetos após a chegada do EP nas plataformas. “Ainda vamos viver muitas coisas boas juntos. A gente se fortalece, colocamos nossa fé e o amor em prática no dia a dia, e isso é o que esse EP traz: apenas coisas boas”, revela.

“O EP veio para selar esse momento que nós vivemos. O Bendito Encontro foi planejado por Nossa Senhora, não foi nada premeditado, e eu não acredito em coincidências, acredito na providência de Deus. Tenho certeza que essas canções impactarão ainda muitas almas e esse é o maior propósito”, complementa Felipe.