Basílica Santuário de Nazaré vai fechar para nova fase de restauro após o Círio 2024

A Basílica Santuário de Nazaré, em Belém, entra na sua quinta fase de restauro após o encerramento da Festividade do Círio de Nazaré 2024. A nova etapa do projeto de restauração e requalificação da Cripta deverá durar de cinco a seis meses. Desta vez serão restaurados o transepto e as capelas laterais do altar-mor, dando continuidade aos esforços de preservação desse importante patrimônio histórico do Brasil. "Estamos finalizando a 4ª fase e iniciamos a 5ª fase em breve", diz o engenheiro responsável pela obra, da empresa Link da Amazônia, Marcos Oliveira.

Nesta terça (29/10) e quarta-feira (30/10), a igreja será fechada para a execução dos primeiros passos dessa fase. As missas serão temporariamente limitadas para a Casa de Plácido (nos horários de 07h, 09h e 12h) e para a Praça Santuário (às 18h). Esse fechamento temporário é necessário para a ocupação da parte frontal da igreja, onde será instalado um presbitério provisório que permitirá a continuidade das celebrações.

Além do transepto e das capelas, a restauração inclui ainda o coro, o órgão e a entrada da Basílica, garantindo que todos os aspectos da estrutura e do ambiente histórico sejam preservados e modernizados para melhor atender aos frequentadores do espaço.

"Nesta quinta etapa vai ter uma especificidade um pouco maior. A gente tem um altar que é um elemento diferente do resto. Teremos um local a ser descoberto novamente com estudos que serão feitos, para aí sim executar os serviços, que devem demorar de cinco a seis meses. Quando falamos de restauro, se algo está muito mais complexo, talvez os seis meses não sejam suficientes. Na Basílica ainda temos que trabalhar com o público atuante. Neste momento queremos dar uma organização para os cabeamentos serem menos perceptíveis na Basílica", explica o engenheiro Marcos Oliveira.

O restauro da Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré tem execução dividida em cinco etapas e previsão de duração de 18 meses. O projeto contempla a restauração do altar principal da Basílica, telhado, forro, todas as 16 capelas laterais, abrangendo todos os elementos decorativos (vitrais, capitéis, etc.) que foram desgastados no decorrer do tempo. Um dos destaques da obra é a requalificação da Cripta, que, após a conclusão da intervenção restaurativa, terá nova funcionalidade, oportunizando à população, visitação, pesquisa, missas.

A iniciativa, que conta com patrocínio do Instituto Cultural Vale, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, segue com o Santuário de portas abertas para o público, com adequação das celebrações e medidas, como sinalização e equipamentos de segurança instalados por toda extensão do Igreja. O projeto é coordenador por Luci Azevedo e executado pela empresa Link da Amazônia.