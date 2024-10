Artista plástico Golb Carvalho pinta mural em porto de Belém com 350 metros quadrados

O artista plástico mineiro Golb Carvalho aceitou o desafio a partir de um convite da direção da Henvil Transportes LTDA e concluiu nesta sexta-feira (11) a pintura de um painel com 350 metros quadrados de área pintada no porto da empresa na avenida Bernardo Sayão, 2175, no bairro do Jurunas. Esse trabalho de fôlego traduz bem o momento de fé vivenciado pelos paraenses com o transcurso do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. A imagem da santa padroeira do Pará e da Amazônia está, inclusive, retratada nesse trabalho que dá uma nova cara ao espaço em que transita diariamente dirigentes e empregados, além de moradores e transeuntes do perímetro.

Golb Carvalho: emoção de confeccionar a maior obra dele em Belém (Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

E o funcionamento do porto serviu de cenário perfeito para a confecção do painel por Golb Carvalho. Ele passou dias observando o fluxo de pessoas e veículos aquáticos e rodoviários pelo local, para ir compondo o painel.

"Eu fui contratado pela direção do porto. Conversamos, veio a tratativa de fazermos a obra, inspirado em uma obra que eles viram na casa de uma senhora, a dona Irinéa. Foi a primeira obra parietal que eu fiz aqui, em Belém. Eu vim aqui, olhei o mural, vi que é um espaço gigante. Começamos o trabalho", conta Golb.

A direção da empresa solicitou ao artista plástico que ele trabalhasse a temática do próprio porto, desejando algo expressivo que retrate a operacionalidade e mostre um pouco do trabalho da Henvil na parede do porto. Assim, Golb Carvalho teve a oportunidade de trabalhar captando diante dos próprios elementos do tema abordado. "Então, foi uma fartura nesses 100 dias, uma fartura de elementos. Não cabe tudo aqui, de tanta coisa boa que eu vi aqui acontecer, de movimento, de embarcações, cada uma mais bonita que a outra, enfim, um trabalho assim muito bonito feito aqui no porto", destaca Golb. Ele ressalta que a região apresenta-se muito bonita e inspiradora, sobretudo, quando estava no alto do andaime para fazer a obra de arte.

Os 100 dias de trabalho desse artista plástico foram completados nesta sexta-feira. Sobre a obra, Golb Carvalho repassa que ela se insere no contexto parietal, diferente do grafite que está muito em voga. Ela é obra de arte feita com tinta acrílica. Para trabalhar uma obra dessa, a parede tem de estar super bem preparada, estar receptível para essa qualidade de tinta, esse trabalho, e é feita com pincel, com trinchas, é a pintura do cavalete no ateliê transportada para a parede (com o mesmo rigor). "Só que aqui tudo é no aumentativo, aqui é tudo muito gigante. Então, na hora em que a gente sobe para começar o trabalho você tem assim na sua frente uma parede branca, com uma ideia na cabeça, um giz na mão, um carvão e uma régua na outra, e aí você começa a ideia. E aí vai, é trabalho", afirma.

Bênçãos

Golb Carvalho diz que esta é a sua maior obra. Detalha que ela tem 50 metros de comprimento por 6,5 e 8 metros de altura. "Já de área de pintura, área praticada de pintura, ela tem 350 metros quadrados de pintura; portanto, é a maior que eu fiz até hoje", salienta o artista plástico, que atua no mercado há 45 anos.

No final da obra, como revela Golb, ele colocou no painel o Espírito Santo abençoando todo o local. E a direção da Henvil solicitou a Golb que pintasse a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, dada a devoção dos dirigentes da empresa à Rainha da Amazônia. O artista topou na hora e ficou por uma semana trabalhando na estrutura da pintura de Nossa Senhora de Nazaré. "E Ela está lá em cima, lá pintada, para alegrar, aqui, o pessoal", completa Golb Carvalho.